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أمن سوهاج يستعيد مهمات سكة حديد مسروقة خاصة بتثبيت القضبان

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أمن سوهاج يستعيد مهمات سكة حديد مسروقة خاصة بتثبيت القضبان أمن سوهاج يستعيد مهمات سكة حديد مسروقة خاصة بتثبيت القضبان

تمكن قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج من كشف غموض سرقة بعض المهمات الخاصة بتثبيت القضبان والفلنكات بدائرة مركز العسيرات.

وكان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة العسيرات يفيد تلقيهم بلاغا من قسم شرطة النقل والمواصلات يفيد باكتشاف بعض مهمات السكة الحديد بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء المرور على خطوط السكة الحديد العسيرات وقرية الأحايوة والتابعة لمركز المنشأة، تبين سرقة بعض المهمات التى يتم تركيبها أسفل مسامير تثبيت القضبان بالفلنكات.

وتوصلت تحريات ضباط وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات بالاشتراك مع شرطة النقل والمواصلات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة صلاح ش ع 20 عاما عاطل ويقيم نجع طوخ التابع لقرية أولاد حمزة دائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط مباحث المركز بالاشتراك مع ضباط قسم شرطة النقل والمواصلات لاستهداف المذكور، وتبين عدم تواجد، وبتفتيش مسكنه عثر على 4 قواعد حديدية خاصة بتثبيت القضبان بالفلنكات و34 مسمارا خشبيا و3 قطع رصف بلانج و14 فوسلوا خاصة بتثبيت ياى القضبان بالفلنكات من المهام المبلغ بسرقتها و100 مسمار كلبس.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بسرعة ضبط المتهم الهارب، وتحرر عن الواقعة المحضر 997 إدارى وجار العرض على النيابة لتتولى التحقيق.
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