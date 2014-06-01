مؤسسة تيسير الحج تعقد اجتماعها السنوى اليوم لوضع ضوابط اختيار المشرفين

تعقد المؤسسة القومية لتيسير الحج اجتماعها السنوى اليوم، لوضع ضوابط اختيار مشرفى حج الجمعيات الأهلية، وتحديد طبيعة الاختبارات المركزية التى سيخضع لها المشرفين، ووضع برامج توعية الحجاج، وبرامج تدريب المشرفين، وتحديد دورات التوعية الخاصة بالحجاج سواء كانت دينية أو إدارية.

يحضر الاجتماع الدكتور على جمعة رئيس لجنة التوعية والتدريب بالمؤسسة القومية لتيسير الحج، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى.

يذكر أن المؤسسة أنشئت عام 2007م وقد رفعت كثيرا من مستوى حج الجمعيات حتى أصبح يعادل مستوى الشركات السياحية وهى تنظم حج الجمعيات الأهلية لـ12 ألفًا و500 حاج سنويًّا، وذلك لأعضاء الجمعيات فى مختلف المحافظات، إذ يُختار الحجاج بالقرعة الإلكترونية لتحقيق الشفافية بين الجميع وهذه الأعداد ثابتة منذ 6 سنوات.

كما يشترط فى الجمعيات التابعة لها إشهار الجمعية بأن تكون مقيدة ومر على إشهارها عامان وأعمالها مرضية وميزانيتها لا تقل عن 50 ألف جنيه شهريا.