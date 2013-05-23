ننشر أسماء 63 شخص الفائزين بحج القرعة بمراكز محافظة الوادى الجديد

شهد اللواء محمد ناصر العنترى مساعد وزير الداخلية وقيادات مديرية امن الوادى الجديد القرعة العلنية لحج وزارة الداخلية لعام 2013 .

ومن جانبة قال اللواء مدير امن الوادى الجديد ان القرعة أسفرت عن فوز 63 حاجاً على مستوى مراكز المحافظة الخمسة من عدد 1388متقدم للقرعة ,حيث كان نصيب مركز الخارجة 21 حاج و28 لمركزي الداخلة وبلاط و6 حجاج لمركز الفرافرة وحاج لمركز باريس و7 حجاج تضمنتهم نسبة ال10% من اجمالي حصة المحافظة.

> 1 -مركز الخارجة

> سيده محمد محمد على

> صفيه محمد على عريف

> منتصر على عبد الدايم محمد

> هناء ادم حسين ابراهيم

> محمد احمد عبد السيد دقشه

> اسماء زايد محمد عمر

> زكية يوسف حسب الله ابراهيم

> عصام الدين عبد الحميد عبد الله حسب الله

> سيد محمد ثعلب سراج الدين

> نادية حنفى يوسف احمد

> كريمة حسن صفيان ابراهيم

> احمد حسنى عبد السلام عبد الكريم محمد

> نحمده شمردل محمد السيد

> غرزه ابراهيم ادم وديع

> حكيمه محمد عبد الله ابو الطاهر

> اسامه حمزة محمد بسيس

> حاتم محمد محمد رضوان

> سيد عبد المولى عبد ربه عبد المولى

> حاتم معوض محمد رضوان

> صباح السيد محمد رضوان

> اكرام صيد نصر نصرالله احمد

> صديق عجمى عرابى عبد الله اسماعيل

2 مركز الداخلة وبلاط

> صبره عبد الله مصطفى حبشي

> فكيهة زغلول مسعود عبد المولى

> محمد مهنى مدنى فراج

> عبد السلام صالح محمد مراد

> سفينة محمد نمر شحوت

> سيد سفينة محمد نمر

> سعد حسن عبد الواحد شهاب

> معوض عيسي محمد سيد

> غالية عبد السلام سيد غلام

> زولم وافى زولم امام زولم

> فوزية بخيت سيد مصلوح

> شامى محمود السيد شامي

> روحية احمد خالد ابو زيد

> عباس عبد الحميد عبد الهادى احمد

> محبوبه محسب عامر عبد الله

> عبد الله سعيد عبد الله يس

> امنه شاذلى سيد عبد المختار

> محمد فراج على وحيشي

> فوزى عمرو عبد المولى فرحات

> عائشة طاهر عثمان عيد

> محمد عبده عرفات محمد

> فاطمه محمد مباز محمد

> حموده ابراهيم محمد على زخيرة

> سيد محمد عبد السلام محمد

> سعاد جاد مرسي جاد

> محمود عبد الله عبد النبى على

> حسين عبد السلام حسين سيد

> فاطمه محمد البرنس سنوسى

3 -مركز باريس

> كوكب احمد على محمد

> …………………………………

> 4 مركز الفرافرة

> …………………………..

> محمد امبارك احمد عبد الله

> سكينة عبد الحافظ عبد النبى محمود

> على محمد حموده عبد السلام

> حليمة محمد احمد محمد

> محمد على عمرو فرغلي

> دنيه يونس احمد عثمان

> ………………………

> كبار السن

> ………………………….

> حليمة عبد الله احمد محمد

> ربيع عبد الله احمد عبد السلام

> محمود كرار مرزوق حسن

> زايده احمد فضل الله احمد

> فاطمه سعيد احمد حسون

> محمد حسين ساسى بريزى

> ………………………………….

> احتياطى

> عوض على احمد على جهلان

> كلسوم محروس حمد رياح

> عواطف جمعه يس جمعه