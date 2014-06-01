وراء ثروة النجوم طفولة شاقّة وظروف قاسية

مظاهرهم تغرّنا، وشهرتهم تغرينا، إذ لا نرى منهم سوى الثراء الذي يعيشونه والأموال والطائرات التي يملكونها. ولكن خلف كلّ تلك الأضواء طفولة قاسية، ويتماً ودموعاً حرقت ما يكفي من الابتسامات البريئة.

بعض النجوم كانت الحياة سجناً لأنفاسهم وأفراحهم، وظروفهم الصعبة كانت قضباناً فولاذية، خلفها طموحات كبيرة وآمال مضيئة.

هنا بعض المشاهير الذين عاشوا طفولة قاسية وحادّة، وتخطوا عقبات كثيرة للوصول إلى ما هم عليه الآن:



Jim Carrey: هو من ألمع وأهمّ نجوم الكوميديا في هوليوود. لكنّه قبل أن يصل إلى ما هو عليه، عاش حياة صعبة وفقيرة مع عائلته في كندا. نشأ Carrey في عائلة متواضعة، مؤلفة من أمّ وأب و3 أولاد. والده كان يعمل في مجال المحاسبة، لكنه خسر وظيفته وعمل في مصنع للإطارات، وانتقل للعيش بجانب المصنع مع عائلته. عندما وصل Jim إلى الصف العاشر، غادر المدرسة ليساعد والده في المصنع، كما قدّم عروضاً تمثيلية في نادٍ محليّ للكوميديا. بعد فترة، غادر الوالد عمله في مصنع الإطارات، فتشرّدت العائلة، وعاشت ظروفاً صعبة لفترة طويلة.

أما الآن، وبعد 35 فيلماً في رصيده، أصبح Jim Carrey من النجوم الأعلى أجراً، كما أنه يتقاضى حوالى الـ 25 مليون دولار عن كلّ عمل يُشارك فيه.

Oprah Winfrey: ولدت في عائلة فقيرة في الميسيسيبي، وعاشت مع جدّتها عندما غادر والداها البلاد. بعد فترة قصيرة، انتقلت إلى Wisconsin لتكون بأمان إلى جانب والدتها، إلا أنّها تعرّضت للعديد من المضايقات والتحرّش من قبل أقاربها الرجال. هذا الأمر شكَّل لها صدمة كبيرة، فلجأت إلى المخدرات، وأقامت العديد من العلاقات غير الشرعية، كما أنجبت طفلتها الأولى في عمر الـ 14، لكنها توفيت على الفور.

بعد المعاناة التي عاشتها، قررت Oprah الانتقال إلى Nashville حيث يعيش والدها، وبدأت العمل كمراسلة في إحدى المحطّات المحليّة، لتنطلق في مجال الإعلام، ولتُصبح الآن من الشخصيّات الأغنى والأكثر تأثيراً.

50Cent: Curtis Jackson المعروف بـ 50Cent بدأت معاناته في سنّ مبكرة، بسبب والدته، التي كانت تتاجر بالمخدرات، وتعيش حياتها بطريقة عشوائية وغير شرعية. والدة 50Cent تعرّضت للقتل وهو في الثامنة من عمره، ما اضطر إلى العيش مع جدّته. تصرّفات Jackson في ذلك الوقت لم تكن سليمة، إذ كان يرتاد المدرسة وبحوزته المسدس والمخدّرات. وفي عام 1990، ألقي القبض عليه أكثر من مرّة بتهمة توزيع المنشطات والتجارة بالحبوب المخدرّة. مسيرة 50 Cent بدأت في عام 2000، وهو الآن من أهمّ نجوم الراب.

Charlize Theron: ولدت من أب فرنسيّ وأمّ ألمانية، وعاشت في مزرعة صغيرة في Johannesburg، في جنوب أفريقيا. والدتها كانت سيّدة أعمال ناجحة، أمّا والدها فكان عبارة عن رجل فاشل وغير مسؤول أبداً، كما كان يخون والدتها ويتهجّم عليها باستمرار.

عندما بلغت Theron سنّ الـ 12، تمّ إرسالها إلى مدرسة داخلية لتبقى بعيدة عن المشاكل العائلية. لكن الصدمة الكبرى تلقتها حين دخلت المنزل ذات يوم ورأت والدتها تطلق النار على والدها وتقتله.

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