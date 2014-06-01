أمير الكويت يزور إيران للمرة الأولى

يبدأ أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح زيارة رسمية للجمهورية الإيرانية اليوم الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن الصباح سيتوجه على رأس وفد من المسؤولين الكويتيين للقاء نظرائهم في طهران في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وأشار ت الوكالة أن الزيارة تتضمن مناقشة العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية في المنطقة.

ونقلت عن السفير الإيراني في الكويت علي رضا عنايتي قوله إن زيارة الأمير لطهران تعد منعطفا هاما ودقيقا للغاية في العلاقات بين البلدين.

ومن ناحيته أكد سفير الكويت لدى إيران مجدي الظفيري بحسب ما جاء في “سكاي نيوز عربية” أن الزيارة تكتسب أهمية سياسية خاصة، نظراً للظروف والتطورات في المنطقة، معتبرا أنها ذات استحقاق سياسي بامتياز.