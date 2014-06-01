فضل شاكر ينفى شائعة مقتله بتغريدة على «تويتر»: شكرًا لكل من سأل عني

نفى المطرب اللبنانى المعتزل فضل شاكر شائعة مقتله فى المعارك الدائة بين قوات المعارضة السورية المسلحة وقوات الأسد.

جاء ذلك فى تغريدة له منذ ساعات عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى “تويتر” حيث قال: «تحية طيبة لأرواحكم الطيبة.. شكراً لكل من سأل عني.. أخوكم فضل شاكر».

كانت أنباء قد ترددت عن مقتل المطرب اللبنانى فى المعارك الدائرة بين قوات المعارضة المسلحة والنظام فى منطقة “دير الزور” السورية، وهو ما نشرته شبكة حمص السورية وبعض النشطاء السوريين.

جدير بالذكر، أن المطرب اللبنانى “فضل شاكر”أو كما يلقب بـ «فنان الإحساس»، قد أعلن اعتزاله الغناء، وانضم للقتال بجوار أنصار الشيخ أحمد الأسير الذى تزعم ميلشيات سنية مسلحة تدربت بطرابلس اللبنانية، وتدخلت فى الحرب الدائرة فى الأراضي السورية، عقب تدخل ميلشيات “حزب الله” الشيعية للدفاع عن نظام الأسد.