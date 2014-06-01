أخبار عاجلة

لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مصر دولة آمنة وأتوجة بالشكر للحكومة المصرية -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يتحدث عن أزمة حل اتحاد كرة القدم المصرى -
لقاء حصري - رأى رئيس الاتحاد الإفريقي فى مستوى الأهلى والزمالك -
تغطية خاصة - وزير التجارة والصناعة: الرئيس الأمريكي وعد بمساندة مصر بشكل غير مسبوق -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مستوى التحكيم فى إفريقيا لابد من تدخلات لتحسين مستواه -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يوضح أهم ما يجب ان يتوفر فى وسائل الإعلام للقيام بدورها -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يقطع الشك ويوضح موقفه لنقل المقر الإفريقى من مصر -
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان -
طبيبة تحذر : حقنة فولتارين واحدة قد تسبب الفشل الكلوي | المسكنات للأسف في مصر مثل «اللبان» وأغلب مرضانا بدايتهم كانت مسكّن للآلام -
موعد مزاد جمارك القاهرة 2017 على أكثر من 100 سيارة والشروط اللازمة للاشتراك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

فضل شاكر ينفى شائعة مقتله بتغريدة على «تويتر»: شكرًا لكل من سأل عني

Google+ Print
فضل شاكر ينفى شائعة مقتله بتغريدة على «تويتر»: شكرًا لكل من سأل عني فضل شاكر ينفى شائعة مقتله بتغريدة على «تويتر»: شكرًا لكل من سأل عني

المطرب المعتزل فضل شاكر

نفى المطرب اللبنانى المعتزل فضل شاكر شائعة مقتله فى المعارك الدائة بين قوات المعارضة السورية المسلحة وقوات الأسد.

جاء ذلك فى تغريدة له  منذ ساعات عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى “تويتر” حيث قال: «تحية طيبة لأرواحكم الطيبة.. شكراً لكل من سأل عني.. أخوكم فضل شاكر».

كانت أنباء قد ترددت عن مقتل المطرب اللبنانى  فى المعارك الدائرة بين قوات المعارضة المسلحة والنظام فى منطقة “دير الزور” السورية، وهو ما نشرته حمص السورية وبعض النشطاء السوريين.

جدير بالذكر، أن المطرب اللبنانى “فضل شاكر”أو كما يلقب بـ «فنان الإحساس»، قد أعلن اعتزاله الغناء، وانضم للقتال بجوار أنصار الشيخ أحمد الأسير الذى تزعم ميلشيات سنية مسلحة تدربت بطرابلس اللبنانية، وتدخلت فى الحرب الدائرة فى الأراضي السورية، عقب تدخل ميلشيات “حزب الله” الشيعية للدفاع عن نظام الأسد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه