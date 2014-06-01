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وزيرة القوى العاملة ترأس وفد مصر لمؤتمر العمل الدولى فى جنيف

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وزيرة القوى العاملة ترأس وفد مصر لمؤتمر العمل الدولى فى جنيف وزيرة القوى العاملة ترأس وفد مصر لمؤتمر العمل الدولى فى جنيف

وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد-عشري

غادرت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة ، القاهرة صباح اليوم الأحد متوجهة إلى جنيف بسويسرا لرئاسة وفد ثلاثي التكوين “حكومة وأصحاب أعمال وعمال” المشارك فى أعمال الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولى بمنظمة العمل الدولية .
> ومن المقرر أن تلقى الدكتورة عشرى كلمة أمام المؤتمر الدولى يوم الأربعاء المقبل للتعليق على تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولى حول موضوع “الهجرة كسمة أساسية لعالم عمل اليوم” ، وكموضوع يثير تحديات معقدة على المستوى السياسى.
> وقالت وزيرة القوى العاملة إنها ستستعرض أمام المنظمة الجهود التى تقوم بها لتعديل تشريعات العمل والعمال وصولا إلى علاقات عمل مستقرة وتهيئة الأجواء لتعزيز جهود العمل والإنتاج إضافة إلى اقتراح العديد من المشروعات الجديدة التى تعزز دور التنظيم النقابى وتشكيل دوائر عمالية لفض النزاعات العمالية وإنشاء هيئة للتنمية البشرية .
> كما تلتقى الوزيرة مع المسئولين فى المؤتمر لبحث علاقات التعاون الثنائى والتنسيق حول جدول أعمال المؤتمر .
> ويطرح المؤتمر خلال فترة انعقاده العديد من القضايا على مائدة الحوار، منها موضوع الهجرة الذى يثير حوله الجدل والتحديات لمعظم الدول،كما شغل المنظمة منذ بداية إنشائها فى 1919 إلى حماية مصالح العمال الذين يعملون خارج بلدانهم.
> كما يتناول المؤتمر تعزيز الإجراءات لوضع حد للعمل الجبري، والانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، ومناقشة متكررة حول الهدف الاستراتيجى الخاص بالعمالة، وسياسات العمالة من أجل استدامة الانتعاش والتنمية، والمسح العام عن التقارير ذات الصلة بالاتفاقية 131 لسنة 1970 بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور، والتوصية المتعلقة بها .

 

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