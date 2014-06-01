الأمن يكثف جهوده لضبط عاطل سرق مهمات السكة الحديد بمركز العسيرات بسوهاج‎

تكثف أجهزة الأمن بسوهاج من جهودها لضبط عاطل قام بسرقة مهمات السكة الحديد بمركز العسيرات.

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، قد تلقي أخطاراً من قسم شرطة النقل والموصلات بسوهاج ، بورود بلاغ من رئيس قسم هندسة السكة الحديد ، بأنه أثناء قيام عمال الهيئة بالمرور على خطوط السكة الحديد في المسافة ما بين محطة سكة الحديد العيسرات وقرية الأحايوه التابعة لمركز المنشاة ، تبين لهم سرقة بعض المهمات التي يتم تركيبها أسفل مسامير تثبيت القضبان بالفلنكات.

وتوصلت تحريات ضباط مركز شرطة العسيرات بالأشتراك مع ضباط قسم شرطة النقل والموصلات إلي أن وراء إرتكاب الواقعة صلاح ش -20 سنة- عاطل ، يقيم نجع طوخ التابع لقرية أولاد حمزة دائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات قامت ضباط المركز بإستهداف منزل المذكور وتبين عدم تواجده وبتفتيش المنزل عثر على 4 قواعد حديدية خاصة بتثبيت الفلنكات ، 34 مسمار خشابي ، 3 قطع رصف بلانج ، 14 فوسلوا خاصة بتثبيت ياي القضبان بالفلنكات ” من المهمات المبلغ بسرقتها “.

كلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة ضبط المتهم الهارب ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 997 إداري المركز وجاري العرض على النيابة العامة للصرف .