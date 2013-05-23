اليوم ..افتتاح مؤتمرمجلس بطاركة الشرق الأوسط بلبنان بمشاركة مصر

أكد هاني باخوم سكرتير البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك أن مؤتمر رؤساء كنائس الشرق الأوسط، يفتتح أعماله مساء اليوم ويستمر حتى الخامس والعشرين من الشهرالجارى وذلك بدير سيدة الجبل للموارنة بلبنان.

وكان الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك قد غادر مصر متوجهًا إلى لبنان لحضور إجتماع مجلس بطاركة الشرق .

و من ناحية آخرى هنئ الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر كل الشعب المصرى بسلامة جنودنا المختطفين، وعودتهم سالمين لأسرهم، داعيًا الرب أن يعم الأمن والأمان، والسلم والسلام مصر كلها.