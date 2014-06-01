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إطلاق سراح السودانية المحكوم عليها بالإعدام خلال أيام

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إطلاق سراح السودانية المحكوم عليها بالإعدام خلال أيام إطلاق سراح السودانية المحكوم عليها بالإعدام خلال أيام

مريم إبراهيم إسحق مع زوجها

أعلن وكيل وزارة الخارجية السودانية أمس السبت أن مريم إبراهيم إسحق التي حكمت عليها محكمة بالإعدام بتهمة الردة واعتناق المسيحية سيتم إطلاق سراحها خلال أيام.

ولم يدل الأزرق بتفاصيل وخصوصا لجهة إسقاط التهم الموجهة إلى المرأة.

ودعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون السودانية إلى إلغاء عقوبة الإعدام شنقا بحق إسحق واصفا الحكم بأنه “همجي” بحسب ما افادت “فرانس 24″.

وكانت محكمة منطقة الحاج يوسف شرق الخرطوم قد حكمت في منتصف مايو، حكمت على مريم إبراهيم إسحق بالإعدام شنقا حتى الموت وفقا للشريعة الإسلامية التي يطبقها السودان منذ العام 1983. كما حكمت المحكمة عليها بالجلد مئة جلدة بتهمة ممارسة الزنى إثر زواجها من مسيحي.

وعقب الحكم نقلت مريم إلى سجن النساء بمدينة أم درمان حيث وضعت مولودتها داخل السجن الثلاثاء الماضي.

وقال زوجها دانيال واني الذي يحمل الجنسية الأمريكية والمتحدر من جنوب السودان أن سلطات السجون السودانية سمحت له بزيارتها مرتين خلال الأسبوع، مؤكدا أن زوجته ومولودتها في صحة جيدة بعد أن زارهما الخميس الماضي.

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