إصابة 11 شخصًا سقط بهم «أسانسير» المستشفى بشبين الكوم

إصيب 11 شخصًا ما بين عمال وممرضين ومرضى بإصابات وكسور بسبب سقوط «أسانسير» بمستشفى شبين الكوم الجامعي من الدور الرابع إلى الدور الأرضي، تم تحرير محضر بالواقعة .

تلقى اللواء سعيد أبو حمد، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد محمد أبو العزم رئيس مباحث شبين الكوم بسقوط «أسانسير» بمستشفى شبين الكوم الجامعي من الدور الرابع.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة 11 شخصًا ما بين عمال بالمستشفى ومرضين ومرضى، أثناء استقلالهم «الأسانسير» من الدور الأول سقط بهم من الدور الرابع إلى الطابق الأرضي، وتتراوح الإصابات ما بين كسور وجروح.

واتهم المصابون شركة الأسانسيرات، وكذلك إدارة الجامعة بالإهمال والفساد.

وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.