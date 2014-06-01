أخبار عاجلة

لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مصر دولة آمنة وأتوجة بالشكر للحكومة المصرية -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يتحدث عن أزمة حل اتحاد كرة القدم المصرى -
لقاء حصري - رأى رئيس الاتحاد الإفريقي فى مستوى الأهلى والزمالك -
تغطية خاصة - وزير التجارة والصناعة: الرئيس الأمريكي وعد بمساندة مصر بشكل غير مسبوق -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مستوى التحكيم فى إفريقيا لابد من تدخلات لتحسين مستواه -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يوضح أهم ما يجب ان يتوفر فى وسائل الإعلام للقيام بدورها -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يقطع الشك ويوضح موقفه لنقل المقر الإفريقى من مصر -
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان -
طبيبة تحذر : حقنة فولتارين واحدة قد تسبب الفشل الكلوي | المسكنات للأسف في مصر مثل «اللبان» وأغلب مرضانا بدايتهم كانت مسكّن للآلام -
موعد مزاد جمارك القاهرة 2017 على أكثر من 100 سيارة والشروط اللازمة للاشتراك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالصور.. انسداد شبكة الصرف يغرق شوارع مدينة شبين الكوم بالمنوفية

Google+ Print
بالصور.. انسداد شبكة الصرف يغرق شوارع مدينة شبين الكوم بالمنوفية بالصور.. انسداد شبكة الصرف يغرق شوارع مدينة شبين الكوم بالمنوفية

غرق الشوارع في الصرف الصحي بشبين الكوم

شهدت منطقة الشارع الكبير والسلطان حسين أكبر الشوارع التجارية بمدينة شبين الكوم انسداد الصرف الصحي وغرق الشارعين الذي يتردد عليه الاف المواطنين اسبوعيا لشراء احتياجاتهم ويعمل بها المئات من أصحاب المحال التجارية والباعة الجائلين الذي يعد مصدر رزق حيوي للتجار وكذلك يوجد به أغلب محلات بيع المصوغات الذهبية والملابس والمأكولات.

قام الأهالي بوضع حواجز في وسط الشارع للعبور عليها ، ورغم ان الشارع قريب جداً من ديوان عام المحافظة إلا أن أحد من المسئولين لم يتدخل لإنقاذ المحلات الواقعة بالشارع الكبير وكذلك المخاوف الخاصة بانتشار الأوبئة والأمراض.

أكد يوسف أحد الباعة أن هذه المرة ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة حيث لم يظهر أحد من مجلس المدينة أو المحافظة لوضع حل لتلك المشكلة المزمنة ، وأضاف أن التجار يقومون بنزح المياه على نفقتهم الخاصة حتى لا تتوقف أعمالهم بالشارع الكبير بشبين الكوم فيما لجأ الأهالى والتجار بالمناطق التى بها طفح المجاري إلى نزح المياه بعد تكرار أزمة انسداد الشبكات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه