بالصور.. انسداد شبكة الصرف يغرق شوارع مدينة شبين الكوم بالمنوفية

شهدت منطقة الشارع الكبير والسلطان حسين أكبر الشوارع التجارية بمدينة شبين الكوم انسداد شبكة الصرف الصحي وغرق الشارعين الذي يتردد عليه الاف المواطنين اسبوعيا لشراء احتياجاتهم ويعمل بها المئات من أصحاب المحال التجارية والباعة الجائلين الذي يعد مصدر رزق حيوي للتجار وكذلك يوجد به أغلب محلات بيع المصوغات الذهبية والملابس والمأكولات.

قام الأهالي بوضع حواجز في وسط الشارع للعبور عليها ، ورغم ان الشارع قريب جداً من ديوان عام المحافظة إلا أن أحد من المسئولين لم يتدخل لإنقاذ المحلات الواقعة بالشارع الكبير وكذلك المخاوف الخاصة بانتشار الأوبئة والأمراض.

أكد يوسف أحد الباعة أن هذه المرة ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة حيث لم يظهر أحد من مجلس المدينة أو المحافظة لوضع حل لتلك المشكلة المزمنة ، وأضاف أن التجار يقومون بنزح المياه على نفقتهم الخاصة حتى لا تتوقف أعمالهم بالشارع الكبير بشبين الكوم فيما لجأ الأهالى والتجار بالمناطق التى بها طفح المجاري إلى نزح المياه بعد تكرار أزمة انسداد الشبكات.