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باحثون: تعرض الأطفال للتدخين السلبى يجعلهم أكثر عدوانية عند البلوغ

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باحثون: تعرض الأطفال للتدخين السلبى يجعلهم أكثر عدوانية عند البلوغ باحثون: تعرض الأطفال للتدخين السلبى يجعلهم أكثر عدوانية عند البلوغ

أظهر بحث جديد أن الرضع والأطفال الصغار الذين يتعرضون للتدخين السلبى، يمكن أن تتولد لديهم ميول عدوانية عند البلوغ.

وقال القائمون على البحث من جامعة مونتريال بكندا، إن البحث أظهر أن التدخين السلبى يسبب دمارا دائما لمخ الأطفال دون سن العاشرة، حتى إذا ما استنشقوا دخان سجائر من حولهم لفترات قصيرة، وهو ما يحدث تغييرات سلبية فى سلوكياتهم.

وأشار الباحثون، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية، إلى أن الأطفال الذين يتعرضون للتدخين السلبى تزداد لديهم فرص تنمية صفات سلوكية منحرفة.

وأوضح الباحثون أن التعرض لدخان السجائر فى مرحلة الطفولة المبكرة بشكل خاص، يمثل خطورة كبيرة، لأنها المرحلة التى يكون فيها مخ الطفل فى مرحلة النمو.

وفحص القائمون على الدراسة بيانات تتعلق بـ2055 طفلا منذ فترة ميلادهم، وحتى بلوغهم سن عشر سنوات، وتضمنت هذه البيانات تقارير من الأبوين حول تعرض الأطفال للتدخين السلبى، ومن المعلمين فى المدرسة بشأن سلوك الأطفال داخل الفصل.

ووجد الباحثون أن التقارير الخاصة بالأطفال الذين تعرضوا للتدخين السلبى، حتى لفترة مؤقتة، أظهرت أنهم أصبحوا أكثر عدوانية مع نهاية الصف الرابع الابتدائى.

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مصر 365