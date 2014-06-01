إصابة 11 في سقوط “اسانسير” مستشفى شبين الكوم الجامعي وتشكيل لجنة فنية للتحقيق

قال الدكتور صبحى غنيم رئيس جامعة المنوفية أن اسانسير مستشفى الجامعة بشبين الكوم سقط من الطابق الاول علوى على بعد 4 أمتار فقط وأصيب 11 من مستقليه إلى جانب عامل الأسانسير وجميعهم حالتهم مستقرة.

وأَضاف غنيم في تصريحات صحفية أن نيابة شبين الكوم عاينت موقع الحادث وانتقل عميد كلية الطب ونائب رئيس الجامعة للاطمئنان على حالة المرضى وتم تشكيل لجنة فنية من كلية الهندسة لتحديد المخطىء ومعاقبته.

وأشار إلى أن هناك احتمالين لسقوط المصعد أولهما خطأ بشرى من عامل الأسانسير بزيادة حمولة المصعد أو خطأ من شركة الصيانة وسيتم تحديد سبب الحادث وتحويل المخطىء للتحقيق.