بالفيديو.. «أديب»: الإخوان غاضبون ويتحدثون عن اغتيال السيسي مثل السادات

قال الإعلامي عمرو أديب، إن «هناك حالة غضب شديدة لدي جماعة الإخوان المُسلمين لتيقنهم أنهم وصلوا إلى نهاية الأمر، كما أنهم وصلوا إلى مرحلة الحديث عن اغتيال عدوهم المشير عبدالفتاح السيسي مثل الرئيس الراحل أنور السادات».

وتابع «أديب»، خلال برنامجه «القاهرة اليوم»، على قناة «اليوم»، مساء السبت: «الأعمار بيد الله، وحتي لو السيسي اتقتل، طب وبعدين؟ هي البلد دي إيه؟، بشعر بالإهانة لما يتقال أنه كان واخد مصر وطلع يجري، فتقع منه فياخدها الإخوان تاني».

وأضاف: «بيتصل بيا ناس من برا وجوه يسألوني (تفتكر إيه اللي هيحصل؟)، ويبدو أن السؤال ده قدر على مصر، أفتكر بقى أن حضراتكو تبطلوا احتفالات شوية، احتفال يوم إعلان النتيجة، واحتفال يوم إعلان القسم، واحتفال يوم ما يخش القصر، واحتفال يوم ما يقعد على المكتب الساعة 3 العصر، و احتفال يوم ما هيلقي الخطاب، طب بالنسبة للمليار و200 مليون اللي اتصرفوا على الانتخابات، والحالة اللي البلد فيها إيه النظام؟».