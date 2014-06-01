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البابا تواضروس يترأس اليوم قداس رسامة 7 أساقفة جدد بالكاتدرائية

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البابا تواضروس يترأس اليوم قداس رسامة 7 أساقفة جدد بالكاتدرائية البابا تواضروس يترأس اليوم قداس رسامة 7 أساقفة جدد بالكاتدرائية

يترأس صباح اليوم الأحد البابا تواضروس الثانى، القداس الإلهى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية لرسامة 7 أساقفة جدد لدرجة "أسقف عام"، حيث قام أمس السبت، بصلاة العشية للرسامات الجديدة.

وقال البابا خلال كلمته بطقس صلاة العشية لرسامة الأساقفة الجدد "إننا اليوم نحتفل برسامة 7 أساقفة جدد وهم الأنبا إيساك وهو الوحيد الذى يحمل لقب "خورى بسكوبوس" فى المجمع المقدس كله، له فى الرهبنة أكثر من 50 سنة واحتفالنا باليوبيل الذهبى لرهبنته منذ شهور قليلة بدير السريان وسوف يصبح أسقفا عاما على دير الأنبا مكاريوس بالبحيرة".

وأضاف البابا، الأب االثانى هو القس أرسانيوس الأبنوبى من دير مارمينا المعلق بأبنوب، وهو من أوائل رهبان الدير وأول راهب يتم اختياره ليصير أسقفا، وسوف يرسم أسقفا للسويس خلفا للراحل الأنبا أغناطيوس الذى توفى منذ شهور قليلة"، موضحا أن مجمع آباء السويس وشعب الأيبراشية فوضونا لاختيار أسقف لهم، مؤكدا أن الثالث هو الراهب القمص إسحاق الأنبا بيشوى والذى اختاره الأنبا إبرام أسقف الفيوم ليكون له أسقفا مساعدا ورأينا أن نبدأ بأسقف واحد لمساعدته فى الخدمة.

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