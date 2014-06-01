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البدء فى إنشاء محطة مناولة بالوراق لنقل القمامة لمقلب شبرامنت

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البدء فى إنشاء محطة مناولة بالوراق لنقل القمامة لمقلب شبرامنت البدء فى إنشاء محطة مناولة بالوراق لنقل القمامة لمقلب شبرامنت

قال الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، أنه تم البدء فى إنشاء محطة مناولة بالوراق لنقل القمامة من خلالها إلى مقلب شبرامنت، بالإضافة إلى محطة أخرى تم إنشاؤها بالمريوطية.

وأوضح عبد الرحمن فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" على هامش جولته مع وزيرة البيئة صباح اليوم لإطلاق المرحلة الأخيرة من منظومة الفصل من المنبع بالمحافظة بإمبابة أن فِرَق التوعية ستُوزِّع بيانات الشركات العاملة فى كل قطاع وأرقام التليفونات على الشقق السكنية، لتلقى شكاوى المواطنين فى حال عدم مرور العمال على الوحدات السكنية، بالإضافة إلى تشكيل فرق توعية على المناطق وتكليف كل مجموعة بمنطقة تكون مسئولة عنه.

وأشار إلى أنه تم التعاقد مع 14 شركة بالدقى و39 شركة بالعجوزة و58 شركة بشمال الجيزة، مؤكدًا أن المحافظة لديها قائمة انتظار لعددٍ آخر من الشركات للدخول فى المبادرة فى حالة فسخ التعاقد مع أى شركة.

وأضاف المحافظ أن فِرَق الرصد والمتابعة تسجل المخالفات لمحاسبة الشركة عليها، مؤكّدًا أن المواطن لن يتحمل أى أعباء مالية، حيث تقوم الوزارة والمحافظة بمحاسبة الشركات ودفع مستحقاتها بواقع 12 جنيهًا عن كل وحدة سكنية، مطالبًا المواطنين بعدم سداد أى مبالغ للمتعهدين وعمال الشركات.

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