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"الكهرباء" تبدأ اليوم تلقى طلبات توصيل العدادات الكودية للعشوائيات

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"الكهرباء" تبدأ اليوم تلقى طلبات توصيل العدادات الكودية للعشوائيات "الكهرباء" تبدأ اليوم تلقى طلبات توصيل العدادات الكودية للعشوائيات

تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة غداً الأحد، تلقى طلبات الحصول على العدادات الكودية مسبوقة الدفع عن طريق كروت الشحن للمناطق العشوائية، وذلك من خلال أفرع شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية على مرحلتين، الأولى تضم المبانى التى يوجد بها عدادات كهرباء، ولن يتم توصيل الكهرباء للأدوار المخالفة.

أما المرحلة الثانية فتشمل المبانى التى لا يوجد بها توصيلات كهرباء شرعية بجميع أدوارها والتى تستوفى الشروط التى حددتها الوزارة علماً بأن هذه العدادات كما أعلنت وزارة الكهرباء ليست سنداً للملكية أو الحيازة، ويمكن رفعها فى أى وقت فور قيام أجهزة الإدارة المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذه الوحدات المخالفة.

ووضعت الوزارة شروطا للحصول على عداد كودى وتضمن ألا تكون المبانى السكنية التى ترغب فى توصيل الكهرباء بطريقة شرعية على أرض زراعية أو أثرية أو ملكا للدولة أو مخالفة لقانون الطيران المدنى والمنشآت الكهربائية، وكذلك بالنسبة للمبانى التجارية وعدم قبول الأكشاك المخالفة لقانون المحليات.

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