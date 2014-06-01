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المالية: من 3.5 إلى 4.5مليار جنيه حصيلة الضرائب المقترحة على البورصة

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المالية: من 3.5 إلى 4.5مليار جنيه حصيلة الضرائب المقترحة على البورصة المالية: من 3.5 إلى 4.5مليار جنيه حصيلة الضرائب المقترحة على البورصة

قال الدكتور هانى قدرى وزير المالية، إن الضريبة المقترحة على البورصة 10% على صافى الربح المحقق فى نهاية العام، مضيفاً أنه سيتم توجيه حصيلة الضريبة المقترحة على البورصة لخدمات المجتمع وسد عجز الموازنة.

وأضاف "قدرى" خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامية "لميس الحديدى"، أنه لا توجد ضريبة فى حالة الخسارة، والمستثمر الخاسر سيتم ترحيل خسائره ثلاث سنوات، مشيراً إلى أن المستثمر الذى يضارب فى البورصة سيدفع الضريبة كاملة.

وأوضح الوزير أن المستثمر طويل الأجل سيدفع نصف الضريبة فقط، لافتاً إلى أن حد الإعفاء للمستثمر الصغير فى التوزيعات 10 آلاف جنيه.

وأكد وزير المالية أن الحصيلة المتوقعة من الضرائب على البورصة تتراوح بين 3.5 إلى 4.5 مليارات جنيه.
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