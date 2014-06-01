وزير الأوقاف يقرر إحالة موظفى إدارة شئون القرآن بالوزارة إلى التحقيق

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إحالة جميع موظفى إدارة شئون القرآن بالوزارة إلى التحقيق، وسحب ملف إيفاد القرّاء منها، وإسناده إلى العلاقات الخارجية بالوزارة اعتبارًا من تاريخ القرار.

وكلف جمعة، الشيخ محمد عبد الرازق والدكتور طارق عبد الحميد مدير عام العلاقات الخارجية بالوزارة بإعداد تصور نحو تعديل لائحة إيفاد القرّاء بما يكفل تحقيق العدالة الكاملة واختيار أفضل الحفظة الذين يمثلون مصر تمثيلا مشرّفا فى كل أنحاء العالم.

وقالت وزارة اﻷوقاف تعقيبا على القرار فى بيان لها أنه نظرًا للأخطاء الكبيرة فى ملف سفر القرّاء وبناء على المذكرة المرفوعة من الشيخ محمد عبد الرازق وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم التى تضمنت أخطاء ومخالفات وتجاوزات فى ملف إيفاد القرّاء يقع أكثرها على عاتق موظفى هذه الإدارة، تقرر سحب الملف من الموظف وإحالته للتحقيق.