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«احترامي لكتابي» بمدارس البكيرية

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    بالتزامن مع نهاية العام الدراسي الثاني، أطلقت إدارة التربية والتعليم في محافظة البكيرية، حملة «احترامي لكتابي» بالمدارس، وذلك بتوجيه من مدير التربية والتعليم في محافظة البكيرية الاستاذ ابراهيم الشمسان.

وتهدف الحملة لتوعية الطلاب والطالبات بأهمية الحفاظ على الكتاب المدرسي واحترامه واجبا دينيا وسلوكا حضاريا، والمحافظة عليه من العبث لكون بعض الكتب تحتوي على آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة، وعدم إلقائه أثناء الاختبارات، وذلك عن طريق وسائل توعوية مختلفة كبرامج وسائل التواصل الاجتماعية لمديري ومديرات المدارس كافة، بنين وبنات، فيما خصصت بعض المدارس أماكن لتجميع الكتب، والإعلان عن ذلك بوضع عبارات إرشادية وتوعوية.

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