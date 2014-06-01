جامعة المؤسس تستكمل استعداداتها لإطلاق برنامج موهبة الصيفي.. الأحد القادم

استكملت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بمركز الموهبة والإبداع بعمادة شؤون الطلاب وبالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهبة والإبداع (موهبة)، كافة استعداداتها لإطلاق فعاليات برنامج موهبة الصيفي 2014 يوم الأحد 10 / 8 / 1435ه ويستمر 20 يوماً.

وترأس الدكتور مسعود بن محمد القحطاني رئيس برنامج موهبة الصيفي 2014 وكيل العمادة للأنشطة الثقافية والاجتماعية بجامعة الملك عبدالعزيز الاجتماعات المكثفة للوقوف على آخر الاستعدادات ومتابعة المهام الموكلة لأعضاء البرنامج من استقبال الطلاب وتأمين السكن والمواصلات والتغذية والبرامج العلمية والتدريبية والزيارات وغيرها من الأنشطة التي من المنتظر أن تثري الموهوبين المشاركين في البرنامج. من جانب أخر انخرط الموظفين والعاملين في البرنامج في دورات تدريبية وتأهيلية تعنى بجوانب عدة في مجال رعاية الموهوبين، وتكسبهم مهارات فن التعامل معهم، كما تمكنهم من الاطلاع على أبرز الخدمات التي تقدم لهم وكيفية تنظيم البرنامج والمهام الموكلة لهم، بهدف نقل صورة واضحة عن البرنامج وآلياته، فيما ستعقد دورة تدريبية للمدربين العلميين ومساعديهم.

وأوضح رئيس برنامج موهبة الصيفي الدكتور مسعود القحطاني أنه تم استكمال كافة الاستعدادات لاحتضان البرنامج واستقبال الطلاب المشاركين حيث تم تأمين وسائل النقل والسكن والتغذية، حيث تم إعداد برنامج متكامل يشمل على محاضرات علمية وورش عمل ومعامل، كذلك سيتم تنظيم زيارات ميدانية لجهات مختلفة تعليمية وصناعية وإنتاجية، بالإضافة إلى دورات تدريبية تعنى بتطوير القدرات والمهارات الذاتية للطلاب الموهوبين، كما تم تخصيص أوقات مسائية لمزاولة الرياضة كالفروسية والسباحة وكرة القدم. وبين الدكتور القحطاني أن البرنامج هو امتداد للتعاون الوثيق بين "الجامعة" و"موهبة" لأكثر من عشر سنوات وترجمة للاتفاقية المبرمة، حيث يهدف البرنامج إلى إحداث نقلة نوعية للطالب الموهوب على مستوى المعرفي والمهاري، والسعي إلى تحقيق الطموحات المرسومة لبناء مستقبل يعتمد على المواهب والقدرات الفكرية المتميزة.