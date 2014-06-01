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العبدالجبار يتفقد سير الاختبارات بمدارس الخوارزمي

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العبدالجبار يتفقد سير الاختبارات بمدارس الخوارزمي العبدالجبار يتفقد سير الاختبارات بمدارس الخوارزمي
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العبدالجبار والمربع في إحدى اللجان

الرياض - حسين القحطاني

    قام مدير مكتب التربية والتعليم بشمال الرياض الدكتور عبدالرحمن العبدالجبار بزيارة لمدارس الخوارزمي، حيث تفقد بصحبة مدير المدرسة الأستاذ خالد بن سعد المربع سير الاختبارات واللجان، وشكر إدارة المدرسة والكادر التعليمي على توفير الجو المناسب لأبنائنا الطلاب وحسن التنظيم.

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