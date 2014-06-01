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339 ألف قضية منظورة لدى المحاكم خلال 6 أشهر

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    سجلت المحاكم خلال الستة أشهر المنقضية من العام الهجري الحالي ما مجموعة 339679 قضية منظورة لدى المحاكم بشقيها العام والجزئي، 76.5% منها منظورة لدى المحاكم العامة بواقع 259851 قضية، إضافة إلى 79828 قضية منظورة لدى المحاكم الجزئية تشكل ما نسبته 23.5% من مجموع القضايا المنظورة.

ومثلت القضايا الانتهائية ما نسبته 51% من مجموع القضايا المنظورة لدى المحاكم العامة في المملكة بواقع 132277 قضية، تلتها القضايا الحقوقية بنسبة 43% من مجموع القضايا المنظورة لدى المحاكم العامة خلال الست أشهر المنقضية من العام الهجري الحالي، وبواقع 111526 قضية، في حين بلغت نسبة القضايا الجنائية 6% فقط من مجموع القضايا المنظورة لدى المحاكم العامة العامة، بواقع 16048 قضية.

في حين شكلت القضايا الجنائية ما نسبته 52% من القضايا المنظورة لدى المحاكم الجزئية خلال الست أشهر المنقضية من العام الهجري الحالي، بواقع 41682 قضية، إضافة إلى 38146 قضية حقوقية، تمثل ما نسبته 48% من مجموع القضايا المنظورة لدى المحاكم الجزئية خلال الست أشهر المنقضية من العام الهجري الحالي.

وكان شهر جمادى الآخر أكثر الأشهر نظراً للقضايا لدى المحاكم العامة، حيث نظرت فيه 46763 قضية، 52.5% منها قضايا انتهائية، و41.3% منها قضايا حقوقية، مقابل ما نسبته 6.2%، قضية جنائية، تلاه شهر جمادى الأول الذي سجل 46612 قضية، ثم شهر محرم ب 43856 قضية منظورة، فشهر صفر ب 41445 قضية، وشهر ربيع الآخر ب 40805 قضايا منظورة، وأخيراً شهر ربيع الأول ب 40361 قضية.

فيما كان شهر محرم أكثر الأشهر نظراً للقضايا لدى المحاكم الجزئية، حيث نظرت فيه 15008 قضايا، تلاه شهر جمادى الأول ب 13854 قضية، ثم شهر ربيع الأخر ب 13266 قضية منظورة، فشهر صفر ب 12997 قضية منظورة، وشهر جمادى الآخر ب 12882 قضية، وأخيراً شهر ربيع الأول ب 11821 قضية منظورة.

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