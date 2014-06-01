رنية: الاحتفاء بتخريج 200 طالب وطالبة في كلية العلوم والآداب

احتفل فرع جامعة الطائف في محافظة رنية، بتخريج دفعته الثالثة للعام الجامعي 1434/ 1435 ه البالغ عددهم أكثر من 200 طالب وطالبة من كلية العلوم والآداب.

وبذل مشرف جامعة الطائف وعميد كلية الآداب في رنية الدكتور سلمان الحكمي جهوداً لتذليل الصعوبات التي تحول دون تنظيم الحفل، بعدما تكفل رجل الأعمال الشيخ سحمي البطحان بمتطلبات الحفل على نفقته الخاصة في تعاون مع الجامعة لتبلغ الفرحة الخريجين.

ونظم الحفل في قاعة الاحتفالات التابع لبلدية رنية على شرف محافظ محافظة رنية عبدالله محمد العثيمين.

وجرى خلال الحفل الذي بدأ بالقرآن الكريم، إلقاء كلمة للخريجين، وقصائد شعرية، وكلمة لمدير فرع جامعة الطائف في رنية الدكتور سلمان الحكمي، وكلمة مشرف الفرع السابق الدكتور محمد الفارس، وكلمة رئيس المحكمة القاضي محمد الشمري.

بعدها بدأت مسيرة الخريجين أمام الحضور وتبادلوا التهاني مع محافظ رنية والحضور. وفي نهاية الحفل، قدم محافظ رنية عبدالله العثيمين والدكتور سلمان الحكمي والدكتور عبدالرحمن الطلحي، الهدايا والدروع التذكارية على الطلاب المتفوقين والمتميزين من الخريجين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والجهات المشاركة بالحفل المدنية والعسكرية والشركات والمؤسسات الخاصة.