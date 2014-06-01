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«اكتفاء» تدعو 12 جهة حكومية للاستفادة من قاعدة بياناتها

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    دعت جمعية "اكتفاء" الخيرية النسائية بجدة (12) جهة رسمية وحكومية إلى الاستفادة من المعلومات الميدانية الموثقة التي أعدتها عن الأحوال الاجتماعية والاقتصادية ل (100) ألف أسرة تسكن في (17) حياً بجدة لاستخدامها في عملية التخطيط الاستراتيجي ودعم العملية التنموية الخاصة بمنطقة مكة المكرمة.

أوضحت ذلك رئيس مجلس إدارة "اكتفاء" الأستاذة الجوهرة العنقري التي عبرت عن استعداد "اكتفاء" لإمداد الجهات الراغبة في الحصول على هذه المعلومات في حال تطابقت مواصفاتها مع الأهداف والقوانين الخاصة بالجمعية.

وشددت العنقري على أهمية تفاعل المهتمين بالتنمية مع برامج ومبادرات "اكتفاء" الهادفة إلى تحقيق العمل الخيري بمنهج علمي سليم.

وقالت إن الجمعية تعد منبعا لمختلف القطاعات ويمكن أن تمدها بالمعلومات الصحيحة التي تشكل الدليل والجدوى المبنيين على المعرفة من خلال قاعدة المعلومات الدقيقة لوضع حلول بما فيها الدعم والمشاريع على أسس صحيحة.

ولفتت إلى ضرورة دعم القطاع الحكومي لتسهيل مهمة الجمعية إلى جانب دعم القطاع الخاص لتحقيق أهدافها في الخدمة المتميزة والرائدة للمجتمع مؤكدة أن الجمعية تسعى لتكون المرجعية الفعّالة والمؤثرة في منظومة التواصل مع مختلف قطاعات المجتمع والأفراد ضمن إطار العمل الاجتماعي المنظم والمتوازن في منطقة مكة المكرمة.

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