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بالفيديو.. «أبو حفيظة»: الجسمي عجبه «كمالة بشرة خير».. وعيب أنتقد باسم يوسف

  • مصر
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قال الإعلامي سيد أبو حفيظة، إنه لا يجوز أدبيا أن ينتقد باسم يوسف لـ«حساسية الزمالة الإعلامية»، مؤكّدًا أنه كان يغار منه، خاصة أنه ظهر قبله، ولكن الأخير أصبح له شعبية أكبر منه.

وأشار «أبو حفيظة»، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «الرئيس والناس» المُذاع على قناة «القاهرة والناس»، إلى أن فريق العمل في برنامجه 15 شخصًا، وإنهم فريق واحد يعملون معا لإنجاح البرنامج.

وأكد أن الفنان حسين الجسمي، اتصل به بعد الفقرة التي قدمها عن أغنية «بشرة خير»، مؤكدا أن «الجسمي» عبر له عن إعجابه بها وأنه سيقوم بنشرها على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي.

وأوضح «أبو حفيظة» أنه بالرغم من حبة واحترامه للمرشح الرئاسى حمدين صباحى، إلا أنه خصص فقرة للسخرية من قله عدد المصوتين له، مؤكداً أن الفقرة كانت من سبيل السخرية فقط.

وأضاف أنه لم يكن ضد المرشح عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أن تقديمه فقرة ينتقد فيها عدم وجود برنامج للمشير حينها، كان ينقل من خلالها وجهة نظر المواطن، على حد قوله.

وأشار «أبو حفيظة»، إلى أنه مع نقد المشير، بشكل موضوعي ومحترم دون تجريح.

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