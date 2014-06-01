لكنها ليست شيكاً على بياض

الانتخابات الشفافة والنزيهة أصدق أنباء من الأمانى والأحلام.. اختيار رئيس هو خطوة مهمة على طريق شرعية خريطة المستقبل.. المشير السيسى كان يأمل أن يصل عدد المشاركين بالتصويت فى انتخابات الرئاسة إلى ٤٠ مليونا.. غير أن العدد هبط على أرض الواقع إلى ٢٥ مليونا لأسباب متعددة، تحدث عنها الكثيرون.. ٢٩ مليونا من الناخبين قاطعوا، وكان لكل أسبابه ودوافعه.. المهم أن محبى السيسى ومريديه عوضوا الهبوط بالتصويت الكاسح له.. فى تصورى ٢٥ مليونا عدد لا يستهان به فى ظل الظروف الراهنة.. ومن الواضح أن نسبة المشاركة فى وجه بحرى وصلت وربما تعدت ٥٠٪، بينما هى فى الصعيد لا تتجاوز ٣٠٪. وهذا يدل على أن الأخير كان ولايزال مهملا.. لكن الذى يدعو إلى الأسى والحزن، والدهشة أيضا، هذا التردى المهنى والأخلاقى لبعض الإعلاميين.. والسؤال: من الذى منح وسمح لهؤلاء باعتلاء هذه المنابر أصلا؟! عموما الـ٢٣ مليون صوت التى حصل عليها السيسى تمثل ظهيره الشعبى الآن، وهو بداية عليه أن يعمل على زيادتها وتنميتها، بحيث تصبح بعد سنة ٤٠ مليونا.. هذا هو التحدى.. لكن أن يتناقص هذا الظهير مع الوقت فيصير ٥ ملايين مثلا، فهذا هو الفشل بعينه.. مهمته كرئيس أن يكون مقنعا للشعب كله، بمن فيه من المقاطعين والمعارضين، حتى يكسب ثقة الجميع.. وهذا يستدعى أن يراجع المشير السيسى نفسه وهو يختار رجاله.. أن يبتعد عن الذين يأكلون على كل الموائد، وأن يعتمد على أصحاب القدرات والكفاءات ممن لهم انتماء حقيقى للوطن.. أقول له بلسان حال من أعطوه أصواتهم: أصبحنا الآن «خالصين».. قمت بدورك وقمنا بدورنا.. سوف ننظر إليك من الآن فصاعدا على أنك أجير عندنا بدرجة رئيس، إن أحسنت حملناك فوق رؤوسنا، وإن أسأت ثرنا ضدك وخلعناك.. لك علينا أن نعمل بجد، وأن نتشارك معا فى احترام الدستور والقانون، ولنا عليك أن تعدل، وأن تصدقنا القول، وأن تكون قويا فى الحق، وألا تجعل لفاجر سلطانا علينا.. لقد أعطيناك أصواتنا، لكنها ليست شيكا على بياض.

وافر التحية لحمدين صباحى الذى خاض معركة الانتخابات بشرف ورجولة، مع أن كل ما حوله من ممارسات ومظاهر كان يوحى، بل يقطع، بعدم فوزه.. كان يسبح ضد التيار، وقبوله الدخول فى هذه المنافسة بالذات كان ضروريا.. فالرجل- كسياسى- لابد أن يعيش دائماً تحت الضوء، وعدم تقدمه للمنافسة يعنى تواريه فى الظل.. هو صاحب فكر، ويرى أنه معبر عن الأهداف التى قامت من أجلها الثورة، والفكر- أى فكر- يحتاج إلى الشمس والهواء كى ينمو ويزدهر، ويعرفه الناس.. يقتنعون به أو لا.. المهم أن يصل إليهم.. وتوارى حمدين فى الظل يحجب عنه كل ذلك.. فى انتخابات الرئاسة الماضية كان هناك مزاحمون كثر، لكنه فى هذه المرة لا يزاحمه سوى المشير السيسى، وبالتالى هى فرصة كبيرة متاحة للتسويق والترويج لفكره الذى آمن به وأخلص له.. فلِمَ يضيعها؟ النسبة التى حصل عليها ضئيلة للغاية، ولم أكن أتوقعها أنا أو غيرى، فأين الملايين التى صوتت له فى المرة الماضية؟ بالرغم من ذلك فقد ربح وربح من معه..البذور التى نثرها ربما تلقى أرضا خصبة فتنبت يوما ما.. غدا أو بعد غد.. لا يهم أن يجنى ثمرة جهده اليوم، بل فى المستقبل.. المهم أن يتولى رعايتها والمحافظة عليها.. وهذا لا يتم بـ«تيار شعبى»، مع تقديرى، لكن بحزب قوى له تنظيمه وهياكله ومؤسساته التى تعمل طوال العام، لا فى المواسم.. توكل على الله يا عم حمدين وابدأ فى تأسيس الحزب، اليوم قبل الغد.