أمانات المناطق والمحافظات تنفذ أكثر من 800 فعالية ثقافية وترفيهية

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية أمانات وبلديات المناطق والمحافظات بتكثيف جهودها في تهيئة كافة المرافق العامة والميادين والمتنزهات العامة والحدائق والساحات البلدية والشواطئ لخدمة الأهالي والزوار وتأمين كافة سبل راحتهم وتوفير كل ما يلزم من خدمات الصيانة والنظافة في هذه المواقع، بما يحقق أفضل إفادة من المرافق البلدية في تنفيذ الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية والاجتماعية التي تلبي احتياجات كل أفراد الأسرة خلال إجازة الصيف، بما يتناسب واهتمامات كل فئات المجتمع، وبما يرسم الابتسامة والفرح على محيا الجميع.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية الأستاذ حمد بن سعد العمر، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على تفعيل الدور الاجتماعي والترفيهي للأمانات والبلديات ترسيخاً لمبدأ "أنسنة المدن"، مشيراً إلى تنوع وتعدد المهرجانات الصيفية التي تنفذها أمانات المناطق والمحافظات لتضم أكثر من 800 فعالية ثقافية وترفيهية ورياضية تشمل العديد من العروض الفنية والمسرحية ومعارض للأسر المنتجة، من خلال حزمة من الأنشطة المخصصة للنساء والأطفال والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالأنشطة التي تستوعب طلاب المدارس والجامعات لشغل أوقاتهم خلال الإجازة بأنشطة تجمع بين الجوانب الترفيهية والتثقيفية، بما يتيح للشباب التعبير عن مواهبهم واستثمار طاقتهم في أعمال نافعة ومفيدة.

وفيما يتعلق بالاستعدادات التي اجرتها أمانات المناطق لاستيعاب الأهالي خلال اجازة الصيف، شرعت أمانة منطقة الرياض في الاستعدادات لموسم المهرجانات والاحتفالات الصيفية من خلال تجهيز وتهيئة كافة المرافق والحدائق والساحات البلدية والمتنزهات العامة وأولت اهتماماً كبيراً لتجهيز متنزه الملك عبدالله الواقع على مساحة 318 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء، والذي أصبح معلماً رئيسياً من معالم مدينة الرياض حيث يعد أكبر المنتزهات والحدائق العامة وسط العاصمة، وتميزه النافورة التفاعلية الأحدث من نوعها في المملكة.

وفي المنطقة الشرقية استعدت الأمانة وبلديات المنطقة لاستقبال أكثر من مليون زائر خلال فترة الصيف، عبر تجهيز شواطئها البحرية وخاصة الواجهة البحرية بالدمام حيث أتمت الأمانة استعداداتها في "متنزه الملك عبدالله"، وشاطئ نصف القمر في بلدية الظهران التي جهزت بدورها شواطئها البحرية، وقامت بصيانة الحدائق والمسطحات الخضراء والساحات البلدية لتقديم الخدمات البلدية المختلفة التي تشكل منظومة متكاملة تضفي المتعة والراحة والخصوصية لزوار المنطقة، وتجهيز مواقع الجلوس وملاعب الأطفال والاهتمام بنظافة دورات المياه، فضلاً عن تخصيص عدد من حراس الأمن والمشرفين على الشواطئ على مدار الساعة لخدمة الزوار.

أما أمانة منطقة عسير فقد أنهت تجهيز المتنزهات والساحات البلدية لزوار "صيف أبها 35"، وأضحت عشرات الحدائق والمطلات والساحات بأشجارها الخضراء وورودها الجميلة جاهزة لاستقبال الزوار، فيما ارتدى «الممشى» طريق الملك خالد وسط مدينة أبها بإطلالته المهيبة على سد وادي أبها حلة زاهية حيث يتخذ الزوار منه جلسات للاستمتاع بمشاهدة عروض الصوت والضوء والألعاب النارية التي تضيء سماء مدينة أبها طيلة ليالي الصيف، كما تم الانتهاء من عدد من المشاريع الخدمية والسياحية، حيث قدمت أمانة المنطقة للمصطافين في متنزهات السودة عدداً من المشاريع الخدمية والسياحية، من أبرزها وجود أعمدة إنارة عالية "هاي ماست" تزيد على 450 عموداً، إضافة إلى أعمدة إنارة ديكورية قاربت 550 عمود إنارة، وأكثر من 900 مظلة موزعة على المتنزهات الخاصة بالعائلات والعزاب ومتنزه الملك عبدالعزيز الوطني، إضافة إلى عمل قرابة 150 من السلالم، وتجهيز موقع الطيران الشراعي وتزيينه وتجهيز موقع مهرجان التسوق والألعاب الكهربائية بمتنزه السودة للعائلات.

وفي محافظة الطائف بذلت الأمانة جهود كبيرة لتهيئة وتجهيز جميع الحدائق والمتنزهات لاستقبال زوارها من داخل الطائف وخارجه خلال فصل الصيف، ونفذت الأمانة مشاريع توسعة وتطوير لاستيعاب المتنزهين وتوفير الخدمات التي يحتاجون لها في جميع المجالات وفي مقدمتها وسائل الألعاب والترفيه، حيث وضعت الأمانة خطة عمل لمتنزهات وحدائق الطائف خلال فترة الصيف ورفعت درجة الاستعداد إلى أعلى مستوى في الصيانة والنظافة التي شكلت من أجلها فرق عمل من مشرفين وفنيين وعمال يعملون على مدار الساعة، من أجل تقديم أرقى مستوى من الخدمات التي ترضي الجميع وتليق بمكانة وسمعة الطائف السياحية، وأولت الأمانة اهتماماً كبيراً لمتنزه الملك عبدالله في النسيم ومتنزه الردف على طريق الشفا للوصول بهما إلى أفضل مستوى، لينافسا أفضل الحدائق والمتنزهات على مستوى العالم، إلى ذلك نجحت "سجادة الزهور" ومسرح الطفل التوعوي والتثقيفي الذي أقامته مؤخراً أمانة الطائف في مهرجان الورد الطائفي العاشر بحديقة الملك فيصل النموذجية في جذب أكثر من 80 في المئة من زوار المهرجان؛ حيث قدم شباب أصدقاء أمانة الطائف عروضاً متنوعة على المسرح وسط مشاركات كثيفة للأطفال شملت فعاليات الإنشاد والألعاب والعروض الرياضية واللوحات المسرحية والأنشطة التفاعلية والرسم على الوجه والشخصيات الكرتونية.

وفي الأحساء تستعد الأمانة لفترة الصيف الذي يشهد حركة نشطة للسياح من الداخل والخارج، عبر تأهيل المتنزهات والساحات البلدية لاستقبال المتنزهين وتوفير كافة الخدمات التي يحتاجونها، وتسعى أمانة الأحساء إلى تطوير قلعة الوجاج الأثرية الواقعة ببلدة المنيزلة «شرق الهفوف»، التي تسلمتها الأمانة مؤخراً من الهيئة العامة للسياحة والآثار، وإبرازها كعنصر جذب للزائرين وتوظيفها كموقع سياحي وترفيهي، ضمن مشروع إنشاء حديقة المنيزلة الجاري تنفيذها والواقعة على مساحة 14 ألف متر مربع، وتضم مرافق التنزه وألعاب الأطفال وملاعب كرة قدم ومرافق أخرى مساندة، وأبانت الأمانة، أن تسليم الموقع يمثل التعاون الاستراتيجي الثاني بين الأمانة والهيئة العامة للسياحة والآثار بعد توقيع مذكرة تفاهم تطوير قصر محيرس الأثري بمدينة المبرز مؤخرا، مشيرا إلى أنه تم طرح كامل الموقع الخاص بالقصر الأثري للتطوير والتأهيل والاستثمار شاملا ذلك الساحة البلدية المجاورة للقصر على تقدير مساحة إجمالية للمشروع ب27 ألف متر مربع وبتكلفة تقديرية تتراوح بين 6 - 8 ملايين ريال، ويتكون المشروع من عدة عناصر، أهمها إعادة تأهيل وترميم قصر محيرس بنفس المواد الأصلية المستخدمة، بالإضافة إلى المرافق العامة والمسطحات الخضراء وبعض المباني الاستثمارية. وفي المدينة المنورة هيأت الأمانة كافة الحدائق والمتنزهات والساحات.

وفي المدينة المنورة هيأت الأمانة الحدائق والمتنزهات والساحات البلدية كافة وأولت اهتماماً كبيراً لمهرجان صيف طيبة الذي يقام في حديقة الملك فهد بالمدينة المنورة ويتضمن العديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية والاجتماعية، كالمسرح المفتوح والفعاليات المائية والبرامج المخصصة للعوائل والشباب، فضلاً عن تدشين الأمانة مؤخراً لمشروع يعد هو الأول من نوعه على مستوى المملكة، وهو عبارة عن لوحات توعوية مدعمة بخاصية الباركود (QR) بممرات المشاة في المدينة المنورة، إذ تشتمل على معلومات تاريخية وأثرية ومعلومات صحية عن رياضة المشي، إذ تم تركيب 19 لوحة بممشى طريق علي بن أبي طالب، و42 لوحة بممشى العباس بن عبادة، و17 لوحة بممشى طريق الملك عبدالعزيز. وفي نجران شكلت أمانة منطقة نجران بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار فريق عمل لتطوير الأماكن السياحية والتاريخية بمنطقة نجران ومحافظاتها، حسب الرؤية التي تم الاتفاق عليها التي شملت تطوير المنطقة التاريخية بحي أبا السعود (سوق الجنابي وسوق النساء والسوق الشعبي)، في ظل تأكيد الأمانة على مراعاة الطراز المعماري والبيوت الطينية القائمة خلال تطويرها للمواقع السياحية، وكذلك الاستفادة من المواد الطبيعية والمستدامة لمنطقة نجران وإدخالها في المشاريع التطويرية للأماكن السياحية بالمنطقة، ومنها تطوير منطقة القصر التاريخي من خلال إيجاد عدد من الممرات والمنشآت والأماكن الخدمية والساحات التي سيكون لها مردود إيجابي على المنطقة التاريخية وإبراز القصر التاريخي كمعلم من معالم منطقة نجران. إلى ذلك بدأت اللجان المنظمة لفعاليات مهرجان صيف نجران 1435ه استعداداتها لتجهيز موقع انطلاق فعاليات المهرجان بمنتزه الملك فهد بغابة سقام بالمنطقة استعدادا لانطلاق فعاليات المهرجان بداية شهر شعبان المقبل، حيث تم الانتهاء من تركيب الخيام والإنارة وتخصيص أماكن الجهات الحكومية المشاركة في فعاليات المهرجان والبدء في تركيب حديقة الحيوانات كما تم الانتهاء من تركيب أرضيات القرية التراثية ومسرح الطفل والأسرة ووصول الألعاب النارية المصاحبة لبرنامج افتتاح المهرجان وكذلك أعمدة الإنارة واللوحات الإرشادية.