البحث عن خادمة.. في السوق السوداء !

مرت ثلاث سنوات عجاف ولم تستطع وزارة العمل حل مشكلة الاستقدام للعمالة المنزلية سواءً من الدول التي أعادت الاستقدام منها بعد الإيقاف مثل الفلبين واندونيسيا أو عملية التفاوض والوعود المخدرة للمواطن بفتح الاستقدام من دول عديدة لإيجاد سوق للمنافسة من حيث الجودة والراتب وتكاليف الرسوم والحد من طول الانتظار ومن تلك الدول الهند ونيبال وفيتنام وكمبوديا، إضافة إلى العديد من الدول الأفريقية المصدرة للعمالة واستمرارية الاستقدام من سيرلانكا وبنفس الميزات.

ومع الزيارات المكوكية من أجل التفاوض وإعلان توقيع الاتفاقيات الإطارية مع الهند واندونيسيا والوعود بأن لاتتجاوز 3 أشهر كحد أقصى لفتح الاستقدام بعد توقيع الاتفاقيات إلا انه لم يتم حتى يومنا شيء من هذا القبيل وها هو رمضان على الأبواب والمواطنون يبحثون عن السوق السوداء برواتب تصل 4 آلاف ريال ومع أن كلا الطرفين مخالف إلا أن الحاجة أجبرتهم.

وحسب اتصالات أجرتها «الرياض» مع عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام وشركات الاستقدام ومواطنين أجمعوا على انه من المفترض على وزارة العمل عند توقيع اتفاقية عودة العمالة استكمال بنودها من حيث الراتب والتكلفة وبداية العمل بالاتفاقية وضمان حقوق المواطن والعمالة على حد سواء وليس اتفاقاً إطارياً كما حصل مع اندونيسيا والهند وسيرلانكا وبدون نتائج.

ودعا الجميع وزارة العمل أن تكون أكثر جدية ودقة ووضوحاً وحزماً في عملية التفاوض حيث ضعف المفاوض جعل اندونيسيا تؤجل المفاوضات الى قرب حلول شهر رمضان لرفع سقف الرواتب الى 1900ريال وهو ماتم رفضه من قبل رجال الأعمال بالغرفة التجارية بالرياض فهناك موظفات راتبها 2000 ريال هل يعقل أن تدفع 1900ريال مرتب للعاملة؟! كما أن عملية عدم تحديد الراتب صدمت بها الوزارة المواطن وتركته لوحده يعاني من فرض الراتب عليه من قبل سفارات الدول المصدرة للعمالة كما فرضته الفلبين بإخلالها للاتفاقية وإلزام المواطن بتحديد الراتب 1500ريال وبقيت الوزارة متفرجة على ما يحدث للمواطن والنتيجة زيادة في رسوم الاستقدام والراتب وطول المدة.

إضافة إلى أن المواطنين يشتكون من أن السفارات تضغط عليهم عن طريق مكاتب الاستقدام بسبب شكاوى عمالتهم وهذا ينقض الاتفاقيات التي حددت انه في حال وجود شكوى من الطرفين مراجعة وزارة العمل والتنسيق فيما بينها والسفارات لحل مثل هذه الإشكالات.

كذلك العقود التي بين العاملة أو السائق وصاحب العمل لا يوجد بها ما يضمن حق صاحب العمل من حيث الشرط الجزائي وكان المفترض ضمان الوزارة لحقوق المواطن كما ضمنت الدول المصدرة حقوق عمالتها.

وكما فرح المواطنون في ذلك الوقت بتولي وزارة العمل التفاوض عوضاً عن لجنة الاستقدام الوطنية موضوع الاستقدام وإبرام الاتفاقيات إلا إنهم أصبحوا يرددون المقولة «حلل الله الحجاج على ابنه» فما زالت الاتفاقيات حبراً على ورق ومجرد عقد مؤتمرات صحفية ووعود وعلى الواقع لاشيء ملموس والضحية المواطن ولا غيره.