جرافات إسرائيلية تتوغل شمال قطاع غزة

شهود عيان: أبراج المراقبة العسكرية الإسرائيلية كانت تطلق النار بكثافة.. ولا يوجد إصابات

كتب : الأناضول منذ 18 دقيقة

توغلت صباح اليوم، جرافات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية شمال قطاع غزة، وسط إطلاق نار كثيف من أبراج المراقبة العسكرية الإسرائيلية.

وأفاد شهود عيان أن "ستة جرافات إسرائيلية خرجت من موقع (أبو صفية) العسكري، التابع للاحتلال الإسرائيلي شمال شرق قطاع غزة، وتوغلت لمسافة 200 متر داخل الأراضي الفلسطينية، وقامت بأعمال تجريف واسعة".

وقال شهود العيان إن "أبراج المراقبة العسكرية الإسرائيلية كانت تطلق النار بكثافة أثناء عملية توغل الجرافات الإسرائيلية، ما أدى لهرب جميع المزارعين الفلسطينيين من الأراضي القريبة من موقع التوغل"، ولم يبلغ عن وقوع أي إصابات في صفوف الفلسطينيين نتيجة إطلاق النار الكثيف.

وأبرمت إسرائيل اتفاق وقف لإطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية بوساطة مصرية في شهر نوفمبر من العام الماضي 2012.

وتضمن اتفاق التهدئة الذي أبرم بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، برعاية مصرية في القاهرة في نوفمبر 2012 إلغاء المنطقة العازلة التي فرضتها إسرائيل، على طول الشريط الحدودي مع القطاع والسماح للمزارعين بدخولها وفلاحتها، لكن إسرائيل لم تلتزم بهذا البند من الاتفاق.

وتلتزم الفصائل الفلسطينية، بوقف إطلاق النار، لكن جماعات "جهادية" صغيرة، تواصل بين الفينة والأخرى، إطلاق بعض الصواريخ على إسرائيل، رافضة الالتزام بالاتفاق.