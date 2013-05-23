أخبار عاجلة

إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و٣٥ سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود» -
38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

جرافات إسرائيلية تتوغل شمال قطاع غزة

Google+ Print
جرافات إسرائيلية تتوغل شمال قطاع غزة جرافات إسرائيلية تتوغل شمال قطاع غزة
شهود عيان: أبراج المراقبة العسكرية الإسرائيلية كانت تطلق النار بكثافة.. ولا يوجد إصابات

كتب : الأناضول منذ 18 دقيقة

توغلت صباح اليوم، جرافات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية شمال قطاع غزة، وسط إطلاق نار كثيف من أبراج المراقبة العسكرية الإسرائيلية.

وأفاد شهود عيان أن "ستة جرافات إسرائيلية خرجت من موقع (أبو صفية) العسكري، التابع للاحتلال الإسرائيلي شمال شرق قطاع غزة، وتوغلت لمسافة 200 متر داخل الأراضي الفلسطينية، وقامت بأعمال تجريف واسعة".

وقال شهود العيان إن "أبراج المراقبة العسكرية الإسرائيلية كانت تطلق النار بكثافة أثناء عملية توغل الجرافات الإسرائيلية، ما أدى لهرب جميع المزارعين الفلسطينيين من الأراضي القريبة من موقع التوغل"، ولم يبلغ عن وقوع أي إصابات في صفوف الفلسطينيين نتيجة إطلاق النار الكثيف.

وأبرمت إسرائيل اتفاق وقف لإطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية بوساطة مصرية في شهر نوفمبر من العام الماضي 2012.

وتضمن اتفاق التهدئة الذي أبرم بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، برعاية مصرية في القاهرة في نوفمبر 2012 إلغاء المنطقة العازلة التي فرضتها إسرائيل، على طول الشريط الحدودي مع القطاع والسماح للمزارعين بدخولها وفلاحتها، لكن إسرائيل لم تلتزم بهذا البند من الاتفاق.

وتلتزم الفصائل الفلسطينية، بوقف إطلاق النار، لكن جماعات "جهادية" صغيرة، تواصل بين الفينة والأخرى، إطلاق بعض الصواريخ على إسرائيل، رافضة الالتزام بالاتفاق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم

8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم