غلاف مجلة سيدتي بصورة ياسمين عبد العزيز أثار إعجاب روّاد الفيس بوك

بعد أنّ نشرت مجلة سيدتي عددها الجديد على الإنترنت، حيث كان غلافه بصورة النّجمة ياسمين عبد العزيز، قامت النّجمة المصرية بدورها بنشر صورة الغلاف على صفحتها الخاصّة بموقع "فيس بوك" منذ يومين، الأمر الذي دفع عدداً كبيراً من معجبيها إلى التّعبير عن إعجابهم بفنّها، وعن سعادتهم بأسلوبها المحترم والراقي، عن طريق التّعليقات المختلفة، حيث وصل عدد هؤلاء المعجبين على مدار يومين فقط لأكثر من 12 ألف معجب.

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