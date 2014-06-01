السيطرة على حرائق بحظيرة مواشى ومنزلين وحديقة الطفل المنوفية

نشب مساء أمس حريق هائل بإحدى حظائر الماشية بقرية صفط جزام بمركز تلا محافظة المنوفية وأمتدت النيرات لتلتهم منزلين مجاوريين للحظيرة وتم السيطرة على الحريق من قبل قوات الحماية المدنية والاطفاء دون إصابات بشرية .

تلقى اللواء سعيد ابو حمد مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد خالد بيبرس مدير إدارة الحماية المدنية بلاغ من شرطة النجدة عن نشوب حريق بحظيرة ماشية على مسلحة 120 متر وإشتعال النيران بها حتى أمتدت لمنزلين مجاورين مشيدان بالطوب اللبن وعلى الفور إنتقلت قوات الاطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق دون إصابات بشرية ورجح أن يكون الحريق بسبب سيجارة مشتعلة.

كما تمكنت قوات الدفاع المدنى من السيطرة على حريق هائل نشب بحديقة الطفل بمدينة أشمون ببعض المخلفات وإمتدت النيران للاشجار وبعض أثاث الحديقة دون وقوع إصابات وتم تحرير محضر بالواقعة وإنتداب المعمل الجنائى لبيان سبب الحريق.