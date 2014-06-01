جمارك بورسعيد تضبط حاوية “فياجرا حريمي مسرطنة “ممنوع دخولها للبلاد

تمكنت إدارة مكافحة التهريب الجمركى بميناء بورسعيد من ضبط حاوية 40 قدم قادمة من الصين لميناء غرب بورسعيد بها 29 كارتونة فياجرا حريمي مسرطنة و ممنوع دخولها للبلاد .

وكانت معلومات قد وردت تفيد وصول الحاوية رقم dfsu6928398 لميناء غرب بورسعيد الواردة شهادة رقم 9467 قادمة من الصين على الخط الملاحى cosco لمشمول لعب اطفال باسم شركة المبدع للاستيراد برسم الترانزيت لميناء غرب بورسعيد وبها أصناف محظورة ومخالفة لما هو وارد بالمنافيستو والمستندات المقدمة للجمارك .

وكشفت المعاينات أن الحاوية بها 29 كرتونة منشطات جنسية ” فياجرا حريمي ” مسرطنة ممنوع دخولها البلاد و شاي منشط جنسي .

> تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات وتقدير القيمة والرسوم والغرامات الجمركية واتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشركة المستوردة وإحالته لنيابة ميناء بورسعيد.