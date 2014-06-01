ضبط 6 الاف علبة سجائر غير مصرح بتداولها داخل محل بأسوان‎

تمكنت مباحث التموين بأسوان من ضبط كمية كبيرة من السجائر المهربة جمركياً وغير مصرح بتداولها .

وكان المقدم أيمن بريك رئيس مباحث التموين بأسوان، تلقى اخطارا من الرائد أحمد فرغل وكيل المباحث، عن قيام تاجر يدعى (رأفت.ا.ع ـ 46 سنة)، مقيم فى السيل الريفى، بتخزين كمية كبيرة من السجائر المهربة جمركياً وغير مصرح بتداولها بالأسواق.

وبعد تقنين الإجراءات، واستئذان النيابة تحركت قوة أمنية وتمكنت من مداهمة محل المتهم بشارع كسر الحجر دائرة قسم أول أسوان، وبتفتيشه عثر بداخله على 5000 عبوة كبيرة من سجائر (كريلا) و1000 علبة سجائر (رويال) بمجموع 6000 علبة سجائر غير مصرح بتداولها.

كما عثر على 195 عبوة (جبنة) مختلفة الأنواع والأحجام ، مخزنة مع السجائر فى درجة حرارة عالية، وتأكد عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمى.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 4211 جنح قسم أول أسوان،وجارى العرض على النيابة