«أبوظبي للتخطيط» يبدأ الخطة العمرانية لتطوير سيشل

انطلاقاً من حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وفي إطار توجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتعزيز علاقات الصداقة وتفعيل أطر التعاون بين حكومتي الإمارات وجمهورية سيشل.. توجه وفد من مجلس أبو ظبي للتخطيط العمراني إلى جمهورية سيشل، في زيارة رسمية، لبدء مشروع إعداد الخطة العمرانية الاستراتيجية لجمهورية سيشل.

حيث سبقت هذه الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس ووزارة الأراضي والإسكان بجمهورية سيشل، إضافة إلى سلسلة من الاجتماعات التنسيقية والزيارات، بهدف تحديد الإطار العام للمشروع وتطلعات حكومة وشعب جمهورية سيشل من الخطة.

ومن المقرر أن يستغرق المشروع قرابة العام، حيث يهدف إلى تطوير خطة تسهم في إعداد رؤية للمستقبل العمراني للجمهورية، والتي تتكون من قرابة 115 جزيرة في المحيط الهندي، مقابل الساحل الشرقي لأفريقيا.

وستغطي الخطة الاستراتيجية لجمهورية السيشل كافة أنحاء سيشل مع إعداد مخطط عام لجزيرة «ماهي»، أكبر الجزر في الجمهورية، ومخطط تفصيلي للعاصمة فيكتوريا.

أولويات النمو

وستسهم الخطة في تحديد ووضع أولويات النمو لجزر سيشل، استناداً إلى سلسلة من التحليلات الشاملة لكافة القضايا المتعلقة بالاستخدام الأمثل للأراضي، لتلبية الاحتياجات في عدة مجالات، مثل المجال الاقتصادي، وتفعيل نموه وتنوعه والمجال البيئي، للتأكد من الاعتماد على مبادئ الاستدامة ومراعاة المحافظة على البيئة في المواقع المناسبة، خلال كافة مراحل التطوير وتخصيص أراضٍ للاستخدام السكني والاقتصادي، وحماية عناصر التراث في السيشل والمجالين الثقافي والاجتماعي من حيث حماية الحرف المحلية والتراث.

أفضل الممارسات

وقال فلاح محمد الأحبابي مدير عام مجلس أبو ظبي للتخطيط العمراني، إن هذا التعاون هو الأول من نوعه لمجلس أبو ظبي للتخطيط العمراني، وجهة حكومية دولية، وهو دليل واعتراف نعتز به للمكانة التي يحتلها المجلس في المجتمع الدولي في مجال التخطيط والتطوير العمراني، باعتبار سياسات التخطيط المعتمدة مواكبة لأفضل الممارسات العالمية في تخطيط المجتمعات المستدامة، وهو من أهم المقومات التي ساهمت في نجاح المجلس لتقديم الدعم اللازم لجمهورية السيشل، وفتح مجال التعاون مع جهات حكومية أخرى محلية وعالمية».

نمو سكاني

وأضاف الأحبابي أنه مع النمو السكاني المتزايد الذي تشهده جمهورية سيشل، والتغيرات الاقتصادية المتسارعة، فقد أصبحت الحاجة ملحة لإعداد خطة تطوير شاملة لضمان استخدام الموارد المتوفرة بشكل فعال ومستدام، مع الحفاظ في الوقت ذاته على التاريخ والثقافة وجمال الطبيعة».

وسيعمل المشروع على إعداد خطة تطوير عمرانية تحقق تنمية مستدامة في جزر سيشل خلال السنوات العشرين القادمة، حيث سيقدم مجلس أبو ظبي للتخطيط العمراني أفضل خبراته في مجال التخطيط والتطوير الحضري، إلى جانب الدعم الفني اللازم.

وأفاد كريستيان ليونيل وزير الأراضي والإسكان في جمهورية سيشل، أن هذا الاجتماع يؤكد متانة العلاقة التي تربط جمهورية سيشل بحكومة أبو ظبي.. والتزام حكومة أبو ظبي من خلال تعاون مجلس أبو ظبي للتخطيط العمراني مع سيشل، لتوفير الدعم اللازم لتعزيز كفاءة هيئة التخطيط».

وأضاف أن الخطة الاستراتيجية ستشكل الأساس لوضع المخطط العام لجزيرة ماهي، والمخطط تفصيلي للعاصمة فيكتوريا.. كما ستسهم في دعم هيئة التخطيط للقيام بمهامها بفعالية أكبر، وتوفير الأدوات اللازمة التي تمكنها من التميز في أدائها».