حمدان بن مبارك: القيادة وفّرت مقوّمات التميّز لجامعة الإمارات

أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، مدى اهتمام وحرص ودعم القيادة الرشيدة لجامعة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس أبوظبي للتعليم، الذين لم يدخروا جهداً في سبيل توفير وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة لرقي التعليم وتحسين مخرجاته لكل مواطن ومقيم على أرض الإمارات الغالية.

وأشاد معاليه بحصول قسم الجغرافيا في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية على جائزة التميز في تطبيق نظم المعلومات الجغرافية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي يتم منحها من قبل شركة «جي آي إس وركس 2014» المتخصصة بمجال النظم والمعلومات الجغرافية.

كوادر تعليمية

جاء ذلك خلال لقاء معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان بمكتبه في جامعة الإمارات كلاً من الأستاذ الدكتور محمد البيلي نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية، والأستاذ الدكتور سيف القايدي عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، والدكتورة خولة الكعبي رئيس قسم الجغرافيا والتخطيط الحضري بالكلية، حيث قدموا لمعاليه درعاً تذكارية بمناسبة فوزر الكلية بجائزة التميز في تطبيق النظم الجغرافية.

وأثنى معاليه على الجهود الكبيرة التي يبذلها أعضاء هيئة التدريس والكوادر الأكاديمية في الجامعة للارتقاء بالمكانة العلمية والمخرجات الأكاديمية للجامعة، ما يعزز من دورها كجامعة وطنية بحثية تواكب أرقى مخرجات التعليم العالي في المؤسسات الأكاديمية العالمية.

شكر

وقدم الدكتور محمد البيلي نائب مدير الجامعة الشكر والتقدير لمعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس الأعلى للجامعة، لمتابعته وحرصه على الاهتمام بكل ما يتعلق بحسن وانتظام سير العملية التعليمية والأكاديمية في جامعة الإمارات وتوجيهاته المستمرة لإدارة الجامعة على توفير كل ما يحتاجه الطلبة في سبيل تحقيق أهدافهم المنسجمة مع تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة.

إنجازات

قال الدكتور محمد البيلي إن حصول قسم الجغرافيا والتخطيط الحضري على هذه الجائزة الدولية المهمة يمثل إنجازاً علمياً يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها جامعة الإمارات في مجالات علمية وأكاديمية متعددة، ويشكل حافزاً آخر للحفاظ على المستوى والسمعة الأكاديمية الطيبة التي تمتلكها الجامعة وباتت تتميز بها على مختلف الصعد المحلية والدولية.