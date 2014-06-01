الإمارات متقدمة عالمياً في انخفاض وفيات الأطفال عند الولادة

أشادت معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة، بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والمبادرات، التي قامت وتقوم بها سموها في مجال صحة المرأة والطفل، سواء على مستوى الإمارات، أوعلى المستوى الإقليمي والدولي، مشيرة إلى جهود دولة الإمارات في هذا المجال، وتبوؤها المراكز المتقدمة على مستوى العالم في نسبة انخفاض معدلات وفيات الأطفال عند الولادة.

جاء ذلك خلال حضور معاليها قمة صحة الأمومة والمواليد الجدد والطفل، التي استضافتها مدينة تورنتو الكندية في الفترة من 28 إلى 30 مايو الماضي تحت عنوان «إنقاذ كل امرأة و طفل: هدف يمكن تحقيقه» وذلك تحت رعاية رئيس الوزراء الكندي ستيفين هاربر.

سبل التعاون

وبحثت القمة سبل التعاون بين مختلف دول العالم، من أجل حماية صحة الأم والطفل في الدول النامية بمشاركة شخصيات عالمية، من بينهم الرئيس التنزانى جاكايا كيكويت، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والملكة رانيا العبد االله، ومدير منظمة الأمم المتحدة للأطفال «اليونيسف» أنتونى ليك والمؤسس المشارك لمؤسسة بيل وميلندا غيتس ميلندا غيتس، وآغا خان، والمديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية مارجريت شان، ورئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم، والعديد من كبار المسؤولين المهتمين بصحة الأم والطفل.

تضمن جدول أعمال قمة تورنتو الجوانب المتعلقة بالاهتمام العالمي المتزايد بفوائد التغذية، وإنقاذ حياة الأطفال عن طريق التطعيم والتحصين ضد الأمراض والأوبئة، والحد من الوفيات في المواليد الجدد والأطفال، والعناية بصحة الأمهات.

جهود

وخلال القمة أعلن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربرعن تعهد كندا بالتبرع بمبلغ 5. 3 مليارات دولار لتحسين صحة الأمهات والأطفال خلال الفترة 2015- 2020 في البلدان الفقيرة والدول النامية.

وقدمت معالي د. ميثاء الشامسي خلال مؤتمر صحافي الشكر لستيفن هاربر وأثنت على الجهود التي تقوم بها حكومة كندا من أجل الحفاظ على صحة الأمهات والأطفال حول العالم.