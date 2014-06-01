جامعة حمدان بن محمد الذكية تستضيف خبيراً في «ناسا»

ألقى الدكتور كومار كريشن عالِمٌ وخبير تكنولوجيا في الإدارة الوطنيّة للملاحة الجويّة والفضاء في ناسا، محاضرةً عامة استضافتها «جامعة حمدان بن محمد الذكية» مؤخراً، في حرم الجامعة في مدينة دبي الأكاديمية، وذلك بحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، رئيس مجلس أمناء الجامعة، إضافة إلى نخبة من الدارسين وطلاب الجامعات والمدارس والطلبة الموهوبين في دبي.

وتناول الدكتور كريشن خلال المحاضرة آخر الابتكارات والتطوّرات في عالم التكنولوجيا وأهميتها في مجال تطبيقات الفضاء، مع التركيز بشكل خاص على البنية التحتية وآليات إدارة العمليات في محطة الفضاء الدولية التابعة لوكالة «ناسا»، وكيفية تنفيذ البعثات الفضائيّة.

وشرح الدكتور كريشن كيفية امتثال البعثات الفضائية لأعلى معايير السلامة والموثوقية والفعالية، من حيث الكلفة والإنتاجية العالية، لافتاً إلى دورها الفعّال في مجالات البحث والتطوير الفضائي، كما استعرض الدكتور أحدث التقنيات التي تستخدمها وكالة «ناسا»، بما في ذلك تقنية المركبات البوليمرية الأيونية المعدنية، وليزرات الحالة الصلبة، وأنظمة استشعار النطاق الزمني والاتصالات، وتقنية النانو، وأنظمة المنطق الضبابي، والشبكات العصبية.

وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم: «تأتي استضافة «جامعة حمدان بن محمد الذكية» اليوم للدكتور كومار كريشن في إطار مبادرات وممارسات الجامعة العالمية في مجال التعليم الذكي، والاستفادة من التجارب العالمية لتوفير حلول متطورة، بما يخدم مصلحة الدولة انسجاماً مع توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، الرئيس الأعلى للجامعة نحو تحقيق الريادة والتميز، متوجهاً إلى الدكتور كريشن بالشكر الجزيل على قبوله ضيافة الجامعة.

وقال الدكتور كريشن: «يشرّفني أن أكون ضيفاً في جامعة حمدان الرائدة في مجال التعلّم الذكي في العالم العربي، وأود أن أشيد بالاستقبال الرحب والمعاملة الطيبة التي حظيت بها. ويسرني أن أقوم بزيارة الجامعة مرة أخرى للتبادل المعرفي مع أعضاء هيئة التدريس والدارسين».