حصاد الخير في شهر الخير

يتميز شهر رمضان الكريم بالتنوع في برامج وأنشطة الجمعيات الخيرية الموجهة لأهل الخير والمحسنين، أو المشاريع الموجهة لمساعدة الأسر والأفراد، ومن أهمها المير الرمضاني وإفطار الصائم وزكاة المال وعيدية الفطر.

وبدأ عدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية حملاتها الرمضانية لدعم ومساعدة الأسر المتعففة والمحتاجين داخل الدولة وخارجها، وتضمنت الجمعيات الخيرية والإنسانية التي أطلقت حملتها أو في طريقها للإطلاق كلا من مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية، وجمعية بيت الخير، وجمعية دبي الخيرية، ومؤسسة حميد الخيرية، وجمعية الفجيرة الخيرية، وهيئة الأعمال الخيرية.

ويقول المستشار إبراهيم بوملحة نائب رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية إن المؤسسة دأبت على تنفيذ حزمة من المشاريع الخيرية الرمضانية في عدد من الدول العربية والإسلامية، وبعض الدول التي يوجد فيها عدد من المسلمين، تجسيداً لأواصر الأخوة التي نادى بها ديننا الحنيف، حيث قامت بتنفيذ مفاطر رمضان في عدد من الدول العربية وفي آسيا وفي أفريقيا، بالإضافة إلى كندا والولايات المتحدة وهاييتي، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات خيرية ولجان الزكاة في تلك الدول.

وأضاف إن المؤسسة نفذت العام الماضي مشاريع رمضان للمحتاجين في حوالي 28 بلداً، بزيادة 10 دول عن العام الذي سبقه، وزيادة في عدد الأسر المستفيدة حيث بلغ عددها في هذا العام 29 ألفاً وخمسمائة وثلاث عشرة أسرة، بزيادة 40% عن ميزانية العام السابق.

وقال إنه بمكرمة سخية من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت جمعة آل مكتوم قامت المؤسسة بتنفيذ أحد برامجها السنوية في هذا الشهر الكريم بتوزيع مواد غذائية أساسية على الأسر المحتاجة والمتعففة في إمارة دبي والمناطق الشمالية، وهو مشروع "البطاقات الذكية للمير الرمضاني" والذي يتم تنفيذه للمرة السادسة على التوالي، واستفادت منه أربعة آلاف و100 أسرة بزيادة في عدد الأسر المستفيدة بلغت ألفا و100 أسرة مقارنة بالعام الماضي.

وأنفقوا خيراً لأنفسكم

ومن جهتها أطلقت جمعية بيت الخير حملتها الرمضانية للعام 2014 - 1435هـ، تحت عنوان "وأنفقوا خيراً لأنفسكم"، ويأتي إطلاق الحملة الرمضانية بالتزامن مع احتفالات الجمعية باليوبيل الفضي، ومرور 25 عاما على تأسيسها، تلبية لاحتياجات أكثر من 5500 أسرة، تتلقى المساعدات النقدية بشكل شهري، و 15000 أسرة تتلقى المساعدات الطارئة والمقطوعة.

وأوضح عابدين طاهر العوضي المدير العام لبيت الخير أن الجمعية اعتادت أن تطلق حملة خيرية ضخمة في كل عام قبيل قدوم شهر رمضان المبارك، لإعطاء فرصة أكبر للجمهور المستهدف من المانحين والمحسنين وأهل الخير لتحديد اختياراتهم وزكاتهم، لأداء هذه الفريضة في الشهر الكريم. ويقول أحمد محمد مسمار أمين سر جمعية دبي الخيرية إن الجمعية دأبت على إطلاق حملتها الرمضانية في الخامس عشر من شهر شعبان من كل عام، تحت شعار "رمضان الخير في دبي الخيرية".

وأضاف إن حملة العام الماضي شملت توزيع المير الرمضاني على 15 ألف أسرة وإفطار الصائم داخل الدولة في 25 مسجدا، وإفطار الصائم خارج الدولة، الى جانب تقديم 40 ألف زكاة الفطر يتم إخراجها بشكل عيني، وتوزيع كسوة العيد.

كما تنفذ مؤسسة الشيخ حميد بن راشد النعيمي الخيرية بعجمان العديد من المشاريع الانسانية والخيرية التي تعزز روح التكافل والتراحم بين افراد المجتمع ومد يد العون والمساعدة للأسر المحتاجة، حيث يعد شهر رمضان المبارك ذروة سنام العمل الخيري في المؤسسة، ويتم سنويا اطلاق حملة خاصة لمشاريع الشهر الفضيل والتوسع في الاعمال الخيرية في ظل تنامي عدد سكان امارة عجمان.

ويقول معالي سعيد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية إن الجمعية قدمت خلال مسيرتها إسهامات جليلة في ميادين العمل الخيري والإنساني، بهدف إرساء قيم هذا العمل بين أفراد المجتمع لإنتاج برامج ومشاريع تخدم الفقراء والمحتاجين للاعتماد على أنفسهم، مشيرا إلى أن مشاريع رمضان لهذا العام تشمل مشروع إفطار الصائم والمير الرمضاني وزكاة الفطر وكسوة العيد.

عابدين العوضي : جمعية بيت الخير اعتادت أن تطلق حملة ضخمة كل عام

أحمد مسمار: دأبنا على حملة «رمضان الخير في دبي الخيرية»

عزة النعيمي: مؤسسة حميد بن راشد الخيرية تلبي احتياجات الأسرالمتعففة

سعيد الرقباني: جمعية الفجيرة الخيرية قدمت خلال مسيرتها إسهامات إنسانية جليلة

سالم النعيمي: تفخر هيئة الأعمال الخيرية بنجاح مشروع إفطار الصائمين السنوي

"حصاد الخير"