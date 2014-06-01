سلطان القاسمي يفتتح القناة المائية في دبا الحصن

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي رئيس مجلس التخطيط العمراني، مساء أمس، افتتاح مشروع القناة المائية في مدينة دبا الحصن الذي يعد من المشاريع السياحية الحيوية التي تشهدها المدينة.

بدأت فعاليات الحفل بوصول صاحب السمو حاكم الشارقة لمقر القناة المائية، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله عبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة والإعلام، وسالم بن محمد بن سالم النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة، والمهندس يوسف بن صالح السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات، وعبدالله علي بن يعروف مدير الديوان الأميري بدبا الحصن، والمهندس علي أحمد بن يعروف رئيس المجلس البلدي بدبا الحصن، وطالب عبدالله صفر مدير بلدية مدينة دبا الحصن، وعبدالعزيز المسلم مدير إدارة التراث بدائرة الثقافة والإعلام، والمهندس محمد إبراهيم بن يعروف مدير إدارة أفرع دائرة الأشغال العامة، وجمع غفير من أعيان وأهالي المدينة.

وشاهد صاحب السمو حاكم الشارقة والحضور سباقاً لقوارب التجديف على امتداد كورنيش دبا الحصن لمسافة 650 متراً، وبمشاركة أكثر من 6 قوارب.

كما تضمنت فعاليات الحفل منافسة في السباحة على اجتياز القناة المائية، نافس فيها أكثر 20 سباحاً من أندية وفرق إمارة الشارقة.

وتقع القناة المائية في مدينة دبا الحصن على طريق الكورنيش الجديد بطول يصل إلى 960 متراً وعرض 30 متراً، ويبلغ عمقها 6 أمتار، ويحتوي المشروع على عدد من الأعمال التجميلية الزراعية من أشجار النخيل والزهور الموسمية والمسطحات الخضراء للتنزه والرياضة، وتضم العديد من المرافق المميزة.