تيمبرليك يفتتح منصة موازين والأميرة للا سلمى ضمن الجمهور

افتتح النّجم العالمي جاستين تيمبرلك منصة السويسي بإحياء أول سهرات مهرجان موازين في دورته الثالثة عشر بحضور الأميرة للا سلمى، برفقة ابنتها للا خديجة، واستقطب النّجم الأمريكي معجبين من كل صوب وحين، حوّلت ليل مدينة الرّباط إلى نهار زاخر بالحيوية، خصوصاً وأنّ معظم الوافدين هم شباب متتبعين لفن تيمبرلك الذي قدّم عرضاً احترافياً، و قفز على المنصّة برشاقة وانسجام مع الجمهور الذي رحّب به بالهتافات، وحمل لافتات الاعجاب وصلت إلى حد طلبات الزّواج، حيث حملت بعض الفتيات عبارات بالإنجليزية تقول: "جاستين تزوجني".

والجدير ذكره أنّها المرّة الأولى التّي يستضيف مهرجان موازين هذا النّجم العالمي الشّهير، الذي بدا منبهراً وسعيداً بالجمهور الغزير.

وقد عاينت "سيدتي نت" مدى تجاوب وإعجاب الجّمهور الذي أدّى بفتاة في مقتبل العمر إلى الإغماء، حيث استمر العرض لمدة ساعتين لم يشعر بها الجمهور بملل أو كلل، رغم أنّ جستين لم يقدّم لهم أشهر أغانيه.

ولقيت منصة سلا في نفس الوقت، إقبالاً كبيراً لحضور الفنّان سعيد مسكير وهو من الفنانين المجددين الذي خلق لنفسه أسلوباً خاصاً، من صميم الثقافة المغربية الأصيلة. ولقد عاش معه جمهور مدينة سلا المجاورة للرباط لحظات متعة وتواصل واعتزاز بابن بلدهم.

ناصيف زيتون، ومحمد عساف، بينما محمد البوريقي لم يحظَ بنفس الإقبال خصوصاً وأنّ حضوره كان في نهاية الحفل. وتألّق في منصة النّهضة كل من، و، بينما محمد البوريقي لم يحظَ بنفس الإقبال خصوصاً وأنّ حضوره كان في نهاية الحفل.