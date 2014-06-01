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كيف ردت نسرين طافش على اتهامات ديمة بيّاعة

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كيف ردت نسرين طافش على اتهامات ديمة بيّاعة كيف ردت نسرين طافش على اتهامات ديمة بيّاعة

الأحد 01-06-2014 11:32

رفضت الفنّانة السوريّة نسرين طافش الرّد على اتهامات زميلتها الفنّانة السّوريّة ديمة بيّاعة، التّي صرّحت أنّ طافش كانت سبب طلاقها بعد أنّ خانها زوجها السّابق تيم حسن معها.

 

وقالت طافش في تصريحات حصريّة لـ "سيّدتي نت"، "أترفّع عن الرّد على مثل هذا المستوى من الحديث، فإذا الزّميلة ديمة قبلت أنّ تسيء إلى نفسها بهكذا شائعة فانا لا أرضى أنّ أسيء لها".

 

وكانت ديمة بيّاعة قد فجّرت سلسلة مواقف وتصريحات ساخنة مؤخراً في "سيدتي نت"، حيث اتّهمت زوجها السابق الممثل تيم حسن بخيانتها مع الفنانة نسرين طافش، وأيضاً مع فنّانتين أخريين.

 

 

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