الصحافة المغربية تنتقد أغنية "الساطا" لعاصي الحلاني ووائل جسار يبارك الانتقاد

حمل المؤتمر الصحفي للفنان وائل جسار قبل حفله في مهرجان "موازين"، بعض الرسائل المبطّنة دون الإفصاح عنها مباشرة، خصوصاً فيما يتعلّق بعدم تحضيره أغنية مغربية كسواه من الفنانين من أجل تقديمها في مهرجان "موازين"، كهدية منه للجمهور المغربي قائلاً: "الأغنية المغربية بحاجة إلى تحضير جيّد لأدائها بالشّكل الجيّد وأنا لم أعتد إلاّ على الأغاني التّي أحترم فيها المستمع العربي. وبالتّالي فكرة تحضير أغنية مغربية ليست بعيدة عنّي. وإن شاء الله سوف أحضّر أغنية في المستقبل باللهجة المغربية". وقد طرح أحد الصحافيين المغربيين سؤالاً حول استخدام بعض الفنانين كلمات فيها الكثير من الإسفاف تحت عنوان الأغنية المغربية مستعيناً بأغنية "الساطا" للفنان عاصي الحلاني و"تلاح" للفنانة ميريام فارس. فردّ وائل:" ما تقوله صحيحاً، مضيفاً، لذلك أنا لم أغنِ الأغنية المغربية لغاية الآن".

ولقد اعترض وائل على قيام أحد الصحافيين بطرح سؤاله باللغة الإنجليزية طالباً منه طرحه باللغة العربية قائلاً له: "نحن عرب ونبينا عربي. فأرجو طرحه باللغة العربية". وبهذه الطريقة أنقذ الفنان نفسه بذكاء من الردّ باللغة الإنجليزية، وأجبر الصحافي على طرح سؤاله باللغة العربية. وقد أعلن وائل خلال المؤتمر أنّه سيكون عضو لجنة تحكيم لبرنامج هواة يجمعه مع الفنّانة نوال الكويتية، وماجد المهندس، وآمال ماهر، لكنّه لم يعلن عن تفاصيل البرنامج.

مؤتمر سلمى الرشيد

أما مؤتمر الفنّانة المغربية سلمى الرشيد فلم يكن بالزخم الذي كان فيه مؤتمر وائل جسّار لكنّها ذكرت أنّها ستغني أغنيتها "إحساس" للمرة الأولى على مسرح "موازين"، كما أعلنت عن نيتها طرح أغنية مغربية في ألبومها المقبل. وعن مشاركاتها الدّائمة إلى جانب نجوم في الحفلات قالت: "أكيد لي الشّرف وفرصة كبيرة للغناء في حفلات النّجوم". وفي سياق حديثها شكرت الرشيد شركة "بلاتينوم ريكوردز" المنتجة لأعمالها، وشكرت وجود الملحن محمد الرفاعي إلى جانبها ودعمه لها كونه المنتج لأعمالها.

كما تكلمت الفنانة المغربية عن دعم "الفانز" لها على مواقع التّواصل الاجتماعي.

والجدير ذكره أنّ الصحافة اللبنانية وبعضاً من مراسلي الصّحافة المصرية والمغربية، قدغابوا عن مؤتمر الرشيد.