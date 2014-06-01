السجن 33 عاما لنجل بيليه عقب ادانته بتهمة غسيل الأموال

ساو باولو، (إفي): حكمت محكمة في ساو باولو اليوم بالسجن 33 عاما على الحارس السابق إدسون شولبي دو ناسميينتو المعروف باسم إدينيو نجل الأسطورة البرازيلية بيليه عقب ادانته بتهمة غسيل أموال المخدرات، وفقا لما ذكرته وسائل اعلام محلية.

وسيحق لإدينيو التمتع بحريته حتى يقوم محاموه بتقديم طعن على الحكم، وفقا لما ذكرته شبكة (جلوبو) الاخبارية المحلية.

وتعود القضية التي يحاكم فيها إدينيو، أحد أبناء بيليه السبعة، إلى 2005 حينما اتهم بالاشتراك في تهريب المخدرات.

ونفى إدينيو حينها أي صلة له بالأمر ولكنه اعترف بمعاناته من مشكلات مع المخدرات فقط عن طريق تعاطيها.

يشار إلى أن عمر المتهم حاليا 43 عاما ويعمل مدربا للحراس في فريق سانتوس الذي اشتهر فيه والده.