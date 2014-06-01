السعودية تفحص عينات من منتجات «كادبوري» بأسواقها للتأكد من خلوها من مشتقات الخنزير

ذكرت وسائل إعلام سعودية، السبت، أن الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية أعلنت أنها سحبت عينات من شوكولاتة «كادبوري» من الأسواق، لفحصها وتحليلها، بغرض التأكد من خلوها من الحمض النووي للخنزير «DNA»، بعد ثبوت وجود آثار هذه المادة في بعض منتجات «كادبوري» المصنعة في ماليزيا.

وقال بيان الهيئة إن الاختبارات الدورية لوزارة الصحة الماليزية للتأكد من مطابقة المنتجات لمتطلبات الحلال، أظهرت احتواء هذه المنتجات على آثار للمادة في دفعتين من شوكلاتة «كادبوري»، هما: «1. (كادبوري) حليب بقري بالبندق، الذي يحمل رقم: 200813M01HI2، ومسجل بتاريخ صلاحية ينتهي في 13 / 11/ 2014 2، و(كادبوري حليب بقري باللوز المحمص)، الذي يحمل رقم: 221013N01RI1، ومسجل بتاريخ صلاحية ينتهي في15 /1 / 2015».

وأعلنت الهيئة أنها شرعت في إجراءات احترازية عاجلة، وذلك بسحب عينات من المنتجات التي ثبت احتوائها على آثار الحمض النووي للخنزير، بتصاريح مختلفة ومنتجة في دول أخرى، لإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من خلوها من مشتقات الخنزير، حيث لم يثبت لدى الهيئة وجودأرقام التصاريح التى عرفت أنها ملوثة في الأسواق المحلية.

وبين نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغذاء في الهيئة، الدكتور صلاح الميمان، أن «الأنواع المسجلة لدى الهيئة، لا تتضمن أي منتجات (كادبوري) مصنعة في ماليزيا، وأن الموجودة في أسواق المملكة، مستوردة من دول أخرى مثل مصر و المملكة المتحدة».

وأشار إلى أن الهيئة ستقوم باتخاذ التدابير اللازمة في حال أثبتت التحاليل المخبرية احتواء العينات على أي آثار للحمض النووي للخنزير، مطالباً من يعثر على منتجات «كادبوري» في الأسواق المحلية من الأسواق الماليزية، والمعلن عنها رسميا التواصل مع الهيئة.