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مجلس الوزراء عن تصريحات وزير خارجية الإمارات لدعم مصر: لن ننسى من يقف إلى جوارنا

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رحب السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بتصريحات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أشار فيها إلى أن «بلاده ستواصل دعم ماليًا، وأن الإمارات لديها خطة لإنعاش الاقتصاد المصري، ووضعه على المسار الصحيح».

وقال «القاويش» في تصريحات، السبت، إن «مصر تقدرمواقف الأشقاء في دولة الإمارات، ووقوفها إلى جانب مصر، ومساندتها الدائمة لمصر». مؤكدا أن «ذلك هو المتوقع من أشقاء أعزاء على مصر وشعبها الذي لن ينسى من يقف إلى جواره في أوقات الشدة». وأضاف أن «التعاون المصري الإماراتي كان محل بحث خلال زيارة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأخيرة للإمارات، ومباحثاته مع كبار رجال الدولة هناك، حيث كانت توجهاتهم إيجابية، وركزت على أوجه التعاون المختلفة بدرجة أكبر خلال المرحلة المقبل، خاصة في المحور الاقتصادي».

كان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية الإمارات أكد في مؤتمر صحفي عقد بأبوظبي على هامش زيارة نظيره الألماني، أن الإمارات تتوقع المزيد من الاستقرار في مصر بعد المؤشرات التي أشارت إلى فوز المشير عبدالفتاح السيسى بانتخابات رئاسة الجمهورية، وأن الإمارات ستواصل دعم مصر ماليًا٠ وأضاف: «الإمارات تريد شركاء دوليين لدعم جهودها لإصلاح الاقتصاد المصري المتعثر، ونحن نبحث عن شركاء من كافة انحاء العالم سواء شركاء كألمانيا، أو مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي».

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