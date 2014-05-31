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"مصر القوية" يقاضى عبد الحليم قنديل بتهمة السب والقذف

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"مصر القوية" يقاضى عبد الحليم قنديل بتهمة السب والقذف "مصر القوية" يقاضى عبد الحليم قنديل بتهمة السب والقذف

صرح علاء إبراهيم، عضو المكتب السياسى لحزب القوية، بأنه قد تم رفع جنحة مباشرة ضد الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل أمام محكمة جنح الدقى وتم تحديد جلسة لنظرها بتاريخ 21 يوليو المقبل كما تمت المطالبة بتعويض مادى وأدبى قدرة 100 ألف جنيه فقط تأسيسًا على ارتكابه جريمة السب والقذف وفقًا لمواد قانون العقوبات لتعديه بالسب بألفاظ بذيئة فى حقه على فضائية "روتانا مصرية" الأسبوع الماضى – على حد وصفه.

وأكد ابراهيم فى بيان صحفى مساء اليوم أن لجوئه للقضاء جاء احترامًا للمشاهد ونأيًا بنفسه عن تبادل السباب بالسباب والبذاءة بمثلها، خاصة فى ضوء اعتياد قنديل القيام بتلك التجاوزات.

كما طالب إبراهيم قناة "روتانا مصرية" بالاعتذار الرسمى عن أى خروج عما وصفه بمعايير المهنية والحيادية خلال تقديم الحلقة وعدم اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع هذا السباب ولتوفير الاحترام الواجب لضيف البرنامج.

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