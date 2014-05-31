بالفيديو.. عمرو أديب لـ"وجدى غنيم" بعد اكتساح السيسى: تقبلوا الهزيمة

شن الإعلامى عمرو أديب، هجوما كبيرا على الداعية الإسلامى وجدى غنيم، بعد الدعاء الذى وجهه للسيسى بعد اكتساحه فى الانتخابات الرئاسية، وأضاف ساخراً: "أنا عارف أن فى دعاء للمطر ولقضاء الحاجة لكن أول مرة أشوف دعاء للسيسى، ودعاء السيسى فيه أغنية تسلم الأيادى ليه ميكونش فيه بشرة خير".

وأضاف أديب خلال برنامجه " القاهرة اليوم" المذاع على فضائية "اليوم"، قائلا، "المفروض تقبلوا الهزيمة، مشيرا إلى أنهم أصيبوا بنوع من الهيستريا، ويخترعوا أشياء مش موجودة ولا نعرف عنها شىء".

وتابع أديب "فى الوقت اللى الشعب فيه بيحتفل فيه فى ناس تانية بتفكر تنتحر، فى ناس تانية بتفكر تقطع شراينها، وحاسين أن مستقبلهم انتهى”.