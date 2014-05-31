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إعلان مجهول الهوية فى حديقة بريطانية يمنع دخول الكلاب: هذه المنطقة إسلامية الآن

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إعلان مجهول الهوية فى حديقة بريطانية يمنع دخول الكلاب: هذه المنطقة إسلامية الآن إعلان مجهول الهوية فى حديقة بريطانية يمنع دخول الكلاب: هذه المنطقة إسلامية الآن

الإعلان الذي يحذر من اصطحاب الكلاب-

نشرت الصحف البريطانية، الجمعة، صورًا لإعلان مجهول الهوية في حديقة شعبية شرق لندن، يمنع دخول الزوار من اصطحاب الكلاب بدعوى أنها باتت “منطقة إسلامية الآن” وأن “المسلمين لا يحبون الكلاب”، بحسب نص الإعلان.

ونقلت الصحف البريطانية أقوال أعضاء المجلس المحلي في منطقة شرق لندن، حيث نشر الملصق مؤكدين أن هذا الملصق “مقلق ويدعو لإنقسام المجتمع”.

وقالت صحيفة الديلي ميل، إن رؤية الملصق أزعجت عضو البرلمان عن حزب العمل جيم فيتزباتريك الأمر الذي دفعه للتبليغ عن الملصق إلى الشرطة، ووجه إنتقاده لمجلس محلي هامليتس برج، مطالبًا بمعرفة الإجراءات المتخذة لمنع هذه العلامات من الظهور. بينما رد متحدث باسم المجلس أنه تمت إزالة هذا الملصق، قائلا إنه “يتم التنسيق مع الشرطة الآن للتحقيق فيه ومعرفة من وراءه”.

وأكدت الصحيفة أن المجلس يشجع التعايش ويندد ببث ونشر الكراهية داعيا لتماسك المجتمع.

 

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